Tomán Szabina: az egód nem szabad, hogy felülírja, merre mész

Az elmúlt években egy nemzetközi léptékű vállalkozást fejlesztett az ötletéből Tomán Szabina. Hogyan tudja a munka és a privát idő egyensúlyát megőrizni, és honnan jön a munkaszeretete? – többek között erről beszélgettet Winkler Nórával, a Crowne Plaza Budapestben tartott beszélgetésen.

Tomán Szabina modellként kezdte pályafutását és szerzett ismertséget Magyarországon és külföldön egyaránt. Első várandóssága után ő maga is súlyfelesleggel küzdött – ekkor alkotta meg a Toman életmód-programot, amelynek a központjában egy fehérjediéta áll. 15 évig tartó modellkarrierje után, 2015-ben megalapította saját cégét, a Toman Lifestyle Kft.-t, ami mindössze 5 év alatt nőtte ki magát milliárdos franchise rendszerré, több tucat hazai és külföldi szalonnal. Sokan a Cápák között című show-műsorból ismerik nevét, ahol szívesen fektet be ígéretes vállalkozásokba.

Hogyan is lett ennyire öntudatos?

Az üzletasszony szerencsésnek érzi magát, mert úgy gondolja, hogy végre a nőknek sem kell kompromisszumot kötniük. Szerinte a mai világ már nem arról szól, hogy ötven évig a bányában kell dolgoznunk – ahogy azt szüleink és nagyszüleink tették –, hanem arról, hogyha ennél több van bennünk, és a szokásokat le szeretnénk váltani, hogy mások legyünk, mint a többiek, akkor ezt megtehetjük.

Out Of Office A Budapest üzleti negyedében nemrég indult Crowne Plaza Budapest hotel munka és a magánélet egyensúlyáról és az ezen a téren történő változásokról indít beszélgetés-sorozatot. rendezvények a 'Out Of Office' nevet kapták, és az elsőn Pataki Ági producer osztotta meg gondolatait Winkler Nórával és a meghívott vendégekkel.

Időbeosztásával most már nagyon tudatos, határidőnaplót vezet. Például amikor a Cápák között forgatásra hívták, naponta öt vállalkozóval találkoztak, így reggel hat körül indult el otthonról és éjfél-fél egykor ért haza. A műsorban nemcsak a gazdasági oldalt képviseli, hanem a női energiát, a nőiesség elfogadását, befogadását. Munkában és a hétköznapokban is igyekszik önazonos maradni.

„Ez nemcsak a felvételről szól, hanem itt tényleg az én pénzem, az én időm és az én munkám van benne. Azzal, hogy ez a háromhetes forgatás megtörténik, nem rakom le a munkát. Utána ugyanúgy folytatom a vállalkozókkal.”

Édesanyja mellett szívta magába a munkahitet, a bizalmat és a szeretetet

Mindig is célorientált nőnek tartotta magát. Nem nagyravágyó tervekre és elnyomó típusra gondol, hanem arra, hogy mindig szeretett azzal foglalkozni, amit csinál. Sosem akadt ki azon, ha mondjuk a tatabányai modelliskolában nyolc óra helyett kilenc órát kellett dolgoznia, vagy modellként két-három órával tovább kellett ott állnia a színpadon.

Tomán Szabina harmadik gyerek volt a családban. Szülei elváltak, édesanyja egyedülálló, nagyon erős, kemény nő volt, és mindig a munkában hitt. Szabina tudatossága, tettei, lépései abból fakadnak, hogy neki a nyári szünetben is dolgoznia kellett. Édesanyja arra tanította, hogy ha elvállal valamit, akkor azt végi kell csinálni. Ez így volt akkor is, amikor zokogott az anyukájának 18 évesen Rómából, ahol épp modelkedett, hogy vigye haza Tatabányára. Édesanyja azt mondta neki, ezt ő vállalta, ki kell bírnia. Tudta, hogy neki kell megoldani ezt a feladatot.

Az anyukám nagyon belém nevelte a munkaszeretetet, illetve azt, hogy semmit sem adnak ingyen.

Tisztában van vele, nem engedheti meg magának, hogy a nagyon tudatos és nagyon fegyelmezett hétköznapjait elengedje, hiszen akkor már nemcsak ő bomlik, hanem bomlik a központ, ami 25 ember, bomlik a hálózat, ami közel 70 ember közössége.

„Én azt hiszem, hogy ez a munkaszeretet, illetve az, hogy én megtaláltam, amit szeretek csinálni, ez egy sikeres találkozás, ez nekem nem teher.”

Üzletasszony

Üzletasszonynak azóta hívja magát, mióta cége működésének negyedik évében bevétele elérte a 450 millió forintot. Tudta, túl nagyra nőttek, szüksége lesz külső segítségre, aki ránéz a szervezetére. Akkor találkozott Iglódi Csaba marketinges coach-csal, aki felhívta a figyelmét, hogy mit is épített fel. Elmondta neki, hogy mennyire nagy dolog amit tett, és azt, hogy ő már nem valakinek az ex-e, nem valakinek a modellje, hanem ő Tomán Szabina, az üzletasszony, mert felépített egy olyan vállalkozást, amit amúgy más cég több tulajdonossal, nagyobb háttérrel, nagyobb tapasztalattal, több iskolával ért el.

„A Cápák között című műsor is adott egy olyan biztonságérzetet és hálót, hogy azt gondolom, most már biztosan mondhatom, hogy üzletasszony vagyok.”

Minden lépést meg kell élni

Döntései partnereinek, kollégáinak néha keménynek tűnhetnek, de úgy érzi, hogy ő maga mint Tomán Szabina, nem kemény. Vele lehet hajnalig táncolni, ha a cég elért valamilyen sikert, vagy valakinek a születésnapja van, de amikor döntéseket kell hozni, akkor nem hagyja, hogy az emberi része befolyásolja. Sosem üzletel olyan emberekkel, akikkel nem érzi jól magát egy asztalnál, még akkor sem, ha emiatt jelentős bevételtől esik el.

Azt gondolom, hogy amid van, azért adj hálát – ez egy rettentő fontos reggeli ima. Tök mindegy, hogy ki milyen vallásban hisz, de az, hogy te reggel felkelsz, van munkád, van, amiért felkelj, van olyan dolog, amibe tudsz kapaszkodni az élet nehézségeiben, ennek minden nap hálát kell adni, nem csak akkor, amikor baj van. Én ezt hoztam még anyukámtól, azon kívül, hogy igenis kitartóan, keményen meg kell dolgozni mindenért.

Család vs munka

Tomán Szabinát többek között olyan dolgok foglalkoztatják, hogy például hova megy majd egyetemre a nagylánya. Milyen játszótérre vigye a kicsit, hova utazzon a férjével nyaralni és amúgy pedig a cégben miket kell csinálni.

16 éves nagylányával teljesen különböznek. Míg Amira színes ruhákba öltözik, hajának egyik fele kék, másik narancssárga és hatalmas hosszú kék körmöket visel, ő addig alig hord színeket. Nem akarja megmondani neki a tutit, nem is tudná, és szerinte ennek is köszönheti, hogy egy „őrült jópofa tinije” van, aki azzal is tisztában van, hogy anyukájára bármikor számíthat, akár az irodájában is.

Szerencsésnek tartja magát, mert nem kell azon gondolkodnia, hogyan legyen üzletasszonyból anyuka. Szendrő utcai szalonjából nyolc perc alatt ér haza, vagyis ennyi ideje van lerakni mindent, ami probléma, ami üzlet, ami frusztráció. Otthon várja négyéves kislánya, Szofi is.

„Nem tudok máshogy fogalmazni, ez olyan, mint amikor a mozi után kimész a fényre, megkapod a fényt. Ő így jön. Úgyhogy nekem nincs időm azon gondolkodni, hogy leadtuk-e a könyvelésbe időben azokat a számokat, hogy mi történt az utolsó megbeszélésen…Tehát szerencsém van, mert ő is egy olyan, aki betölti a teret.”

A munkát otthon sem tudja lerakni teljesen. Lefekvés előtt még muszáj odaülnie a gép elé. Utána hagy csak időt magának a relaxációra.

Férje Szini Béla magyar üzletember, aki Budapest belvárosában egy exkluzív étterem és számos más vendéglátóhely működéséért is felelős. A két nagyvállalkozó jól megérti egymást mind az üzleti, mind a magánéletben, sűrű időbeosztásuk mellett próbálnak családi feladataikon egyenlően osztozni, és minél több időt tölteni szeretteik társaságában. Ha nyaralásról van szó, férje az, aki segít neki is ellazulni. Egy balatoni születésnapon például azt is kihozta az üzletasszonyból, hogy józanul az asztalon táncoljon.

A család mellett nagy igénye van az egyedüllétre is olykor, hogy rendezze a gondolatait. Ilyenkor arra kéri őket, hogy 24 órát egyedül tölthessen otthon a saját vackában: hogy akkor kelljen fel, amikor akar, akkor vegye le a pizsamáját, amikor akarja, hogy ha úgy látja jónak, hogy tíz kávét igyon meg, akkor tíz kávét igyon meg.

Üzleti siker – sok-sok hálával

A Toman Diet sikerének titkát abban látja, hogy nemcsak eladnak, hanem szolgáltatást nyújtanak. Náluk a konzulenseknek az a feladatuk, hogy kézen fogva vigyék a vendéget és ha kérdése van, akkor válaszoljanak rá. A márka egyik alapelve, hogy a szülés utáni, vagy egyéb okból lerakódott súlyfelesleget nem szabad önsanyargatással, éheztetéssel leadni: a legjobb mód a nők régi formájának a visszanyerésére nem más, mint a kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő diéta és az egészséges életmód, tehát fontos az arany középút.

Számára a cégvezetés egyszerű feladat. A fejében van az éves árbevétel, a kollégák száma, vagy éppen az eladott darabszám. Ezek mellett minden köszönőlevelet számon tart, mert sokan hálásak a programja által elért sikerekért. Ezekből töltekezik, de jól tudja, hogy minden apróságért ő tartozik hálával. Legyen szó akár a lányaitól kapott apró és meglepetésszerű gesztusokról, vagy éppen azokról az új emberekről, akik idővel barátok lettek, és annak köszönheti őket, hogy lenyomták a Toman szalon kilincsét.