Pataki Ági: Úgy kell élni, ahogy akkor New Yorkban vagy Amszterdamban éltem volna

Pataki Áginál nem működik a nyolc óra munka nyolc óra pihenés felosztás. Némi meglepetésre, ő éppen arra ügyel, hogy a munka és a magánélet ne váljon ketté – erről beszélgettet Winkler Nórával a Crowne Plazában tartott beszélgetésen.

Pataki Ági a napját is szereti úgy elindítani, hogy reggelente valahova beül reggelizni, nem otthon kap be gyorsan valamit. A munkát és a kellemes időtöltést nem akarja elválasztani. Napközben – függetlenül attól, mennyi a munkája – az idejét leginkább a közösségi terekben tölti, és onnan dolgozik, nincs irodához kötve.

Cannes-ba is azért szeretnek járni férjével, Kovács Gáborral, mert ott a munka és az élet élvezete szorosan kötődik, a munkafolyamat minden centije az élvezetről szól. Még bőven a rendszerváltás előtt megtapasztalta, hogyan szeretne élni. Modellként bejárta a világot, látta itthon, hogy folynak a dolgok, de azt is, máshol miként. Teljesen más életstílusban éltek hazánkban az emberek, akkor úgy érezte Amszterdamban vagy New Yorkban kéne letelepednie.

Ma már nem így gondolom. Most úgy hiszem, hogy itt kéne élni, de úgy, ahogy akkor egyébként New Yorkban vagy Amszterdamban éltem volna.

Azaz, hogy a munka és a jó élet egymásba fonódjon: hogy az ebéd ne csak egy fél óráról szóljon és csak arról, hanem közben elő lehessen venni a laptopot és dolgozni. A lényeg, hogy ne szoruljon be egy irodába. Azzal tisztában van, hogy az ő munkájuk nagyon más, de szerinte sokszor előfordul, hogy a belső beállítottság nem engedi meg az ilyen életmódot: egyesek nem tudnak máshol könnyen dolgozni.

Hogy mit hozott otthonról ebből a szemléletből? Abban biztos volt, hogy nem akar úgy élni, ahogy a családja, akik napi 24 órából csak egy-két órát tudtak örülni, mert „a többit végigrobotolták”. Nem a munkát akarta megúszni, csak ahogy ő fogalmaz, máshogy akart dolgozni.

Pataki Ági és férje kapcsolata azért is különleges, mert nem csak a magánéletben, de producerként a munkában is egy párt alkotnak. Arra a kérdésre, hogy ezt hogy tudják, vagy egyáltalán külön akarják-e választani, a volt modellnek az a válasza, hogy könnyen és eredményesen szeretnének dolgozni, és ez a kettő nem zárja ki egymást. Persze vannak emellett viták, és hogy napi 24 órából 26-ot kell dolgozni – mert a filmes világ ilyen –, de azt nem engedik meg maguknak, hogy amit csinálnak, az robotnak tűnjön.

„Addig engedjük el magunkat, amíg még jól esik.”

Pataki a modellkedés után még más stílusban és ritmusban dolgozott, mint ma, akkor úgy érezte, mindent aznap kell megcsinálnia és semmi sem maradat másnapra. Aztán megismerkedett későbbi férjével, aki csak jót hozott kapcsolatukba, pedig, ahogy ő fogalmazott, nem ilyen férfit álmodott magának: inkább valami „komoly” férfit, egy főorvost például. Kovács szerinte egy playboy, de ő tanította meg arra, hogy vannak dolgok, amiket ráérnek másnap is megcsinálni, és hogy vannak prioritások az életben, ezek egyike a jó élet.

Tisztában van vele, hogy ezt nem mindenki engedheti meg magának. Nekik is pénzt kell keresni, de megvan az egzisztenciájuk, ellenben van, akinek a mindennapi betevőt kell megkeresnie, azon kell gondolkodnia, hogy a gyerekeinek másnap mit tud enni adni.

Filmes szakma előnye és hátránya

A volt modell szerint a férje a szórakoztatóbb, a hedonista, kettőjük közül Pataki a józanabb, ő mindig félretette a pénzt, míg a férje, Kovács Gábor inkább felélte. A rendezőknél is, akikkel dolgoznak, a férj a megértőbb, a nagyvonalúbb, az exmodell előbb meghúzná már a határt. Aztán gyakran kiderül, hogy a férjének volt igaza. Ennek az oka, hogy Kovács Gábor tudna producer lenni Pataki Ági nélkül is, fordítva viszont ez nem igaz.

Az élethez, a munkához, a filmezéshez való hozzáállást én évtizedek óta tanulom és egész jó tanuló vagyok

– mondja Pataki. Férjétől tanulta meg azt is, hogy úgy álljon minden konfliktushoz, hogy tudja, mi az, ami mögötte van. Egy rendezőnek az élete múlhat egy filmen, a producer viszont továbbléphet a következő filmre.

Ezért van az is, hogy a filmes szakma stresszes. Egy ideig nagyon jó a kapcsolat a producer és a rendező között, mert mindkettejük érdeke, hogy létrejöjjön a projekt, a film megvalósulásánál viszont már ellenérdekeltek lesznek, mert a rendező mindent belepakolna a filmjébe, a producer feladata viszont pont az, hogy ez ne történjen meg.

Pataki szerint filmesnek születni kell, ő pedig nem ennek született, épp ezért nagyon nehezen kezeli az összes filmes stresszt, nem úgy, mint sok más nő a szakmában, akikre komolyan felnéz. Még ő is folyamatosan tanulja, hogyan kell a feszültséget kezelni, leginkább saját magával. A feldolgozásában saját magunkra, családunkra, barátainkra számíthatunk, ha viszont nem megy, a producer szerint szakemberhez kell fordulni, máskülönben a körülöttünk levőket is tönkre tesszük.

Szerinte nagyon fontos, hogy az embernek elegendő ideje legyen a barátokra, a családra. Azt is érti jó élet alatt, hogy vannak prioritások az életben, az egyik ez. Mindig is erre vágyott, csak nem tudta feltétlen így megélni. A modellkedésről is sokan azt gondolják, hogy milyen jó élet, pedig egy iszonyatosan kiszolgáltatott helyzet, meg kell küzdeni a munkáért, egy olyan fizikai terhelés, amit nem kíván senkinek.

Pataki Ági ügyel arra, hogy ne történjen meg vele az, ami sokakkal: ahogy idősödnek, egyre jobban bezárkóznak, egyre visszahúzódóbbak leszek. Másrészt

nem csak az fontos hogy hogyan akarunk, meg hogyan élünk, hanem az is, hogy akik körülvesznek minket, azok milyenek.

Törődik azzal, hogy a kapcsolatait fenntartsa. A producer egy könyvklub tagja, amiben 14-en vannak nők. Minden hónapban elolvasnak egy könyvet, amit a hónap végén megtárgyalnak. „Ezeket az élményeket nem elhagyni, hanem megszerezni kell. Arra kell törekednünk, hogy egyre több kapcsolatot építsünk ki” – mondja.

A másokkal levő kapcsolat azért is fontos, mert ezek inspirálják az embert. Pataki férjével most éppen egy új brandet indít, ami miatt sok másképpen gondolkodó emberrel találkoztak, ami számára nagyon izgalmas és inspiráló.

Kellő önismeret kell ahhoz, hogy az ember rájöjjön, hogy másokkal könnyebb, mint egyedül megoldani valamit. Nem olyan bonyolult ez Pataki Ági szerint, mert az ember a lelke mélyén tisztában van vele, hogy mit nem tud. A kérdés csak az, ezt palástolni akarja vagy megoldani külső segítséggel. Nem szégyellnivaló nem tudni valamit, nem érteni valamihez.

A pénz az a jó élethez kell, lehet pénz nélkül is jól élni, de ő ezt nem szeretné kipróbálni. De lehet az is hogy valakinek van pénze, de nem él jól.

Az élethez kell arányérzék, és ez mindenkinek máshol van. Érdekes a gazdagság, de nem elérendő példa. Megelégszem azzal, hogy a saját igényeimet elégítem ki és ne mások igényei szerint próbáljak meg élni.

Pataki kiégést nem tapasztalt, mert akkor váltott volna, akár a karrierjében, akár a magánéletben. De szerinte váltani azért kell, mert nem tart minden évtizedeken keresztül, az ember is változik.

Szponzorált tartalom

