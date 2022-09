Spiró Györggyel ünnepli hatszázadik adását a XXI. század című RTL-műsor

2002 novemberében az ördögűzésről szólt az első riportja az RTL akkor indult kultúrtörténeti magazinműsorának, a XXI. századnak. Sok könnyebb és még több nehezebb témát dolgoztak fel azóta úgy, hogy az adások ne csak pontosak, de szórakoztatók is legyenek. Amikor megkérdezték tőlük, miért XXI. század a műsor címe, ha főleg múlt századi témákat dolgoznak fel, ezt válaszolták:

21. századi stílusban dolgozzuk fel a 20. századi témáinkat. 20. századi témák a 21. századi embernek.

A hetente jelentkező sorozatban láthatták előszőr a kirgiz Tokmokot, ahol Rákosi Mátyás élt száműzetésben a bukása után. A XXI. század mutatta be a zuglói nyilasok peréről készült felvételeket, Faludy György is itt idézte fel élete nagy szerelmeit és még a „Baradlay fiúk” – Bitskey Tibor, Mécs Károly és Tordy Géza – is csak a műsor kedvéért ültek le egymás mellé nosztalgiázni a Kőszívű ember fiainak forgatásáról.

A 600. adás a kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, Spiró György életét dolgozza fel a Kádár-korszaktól napjainkig, és hétfő este lesz látható az RTL műsorán.