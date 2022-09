Elon Musk szerint Tolkien forog a sírjában a Gyűrűk Ura-sorozat miatt

Szerinte a férfiak mind gyávák és/vagy balfékek A Hatalom Gyűrűiben.

Elon Musk híresen, avagy hírhedten aktív a közösségi médiában, ahol megosztó posztjaival gyakran uralja is a diskurzust. Naná, hogy az Amazon új Gyűrűk Ura-sorozatáról is kifejtette meglehetősen tömör véleményét, és egyáltalán nem fogta vissza magát. A Tesla és a SpaceX alapítóját láthatóan felbőszítette A Hatalom Gyűrűi első két része, szerinte Tolkien most egész biztosan forog a sírjában. Érvelését nem cizelllálta túl, mindössze annyit hozott fel, hogy a sorozat férfi szereplői egytől egyig gyávák vagy balfékek, esetleg mindkettők egyszerre, egyedül Galadriel bátor, okos és kedves.

Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

A Hatalom Gyűrűi minden idők legdrágább sorozata, ami múlt pénteken debütált az Amazon Prime-on, 25 milliós nézettséget hozva az első hétvégén. Musk kirohanásához persze azt sem szabad elfelejteni, hogy az Amazon tulajdonosával, Jeff Bezosszal való rivalizálása nagy múltra tekint vissza, amelynek nemcsak kemény Twitter-beszólások, de a két milliárdos egymással versengő magán-űrprogramjai is részét képezték.