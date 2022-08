Pilinszky- és Ady-verseket fordít a vízilabda Európa-bajnokság kabalafigurája

A Rokó bőrébe bújt egyetemista részben magyar származású.

A kabalafigurák évtizedek óta minden nagyobb sporteseményen feltűnnek – nincs ez másként a 35. vízilabda Európa-bajnokság esetében sem, ám a Rokót megszemélyesítő Borna Marcac magyar szempontból igazán érdekes – írja az MTI.

A huszonhat éves egyetemista ugyanis nemcsak tökéletesen beszél magyarul, hanem szabadidejében Pilinszky János és Ady Endre verseit fordítja horvátra.

Egynyolcad részben magyar vagyok, mert a dédnagymamám Kiskunhalason született. Sokáig nem beszélhetett magyarul, mivel a dédnagypapa nem tudta megtanulni a nyelvet, ezért nem engedte, hogy más nyelven folyjon a társalgás. Miután meghalt, utána kezdtem érdeklődni a szavak, kifejezések iránt a dédmamánál, aki jelenleg az Eszékhez közeli, de Szerbiához tartozó Zomboron él 93 esztendősen

– mondta az MTI-nek Marcac, aki végül általános iskolában felsősként kezdte komolyabban tanulni a nyelvet.

A fiú – aki a magyar mellett olaszul, franciául, latinul, angolul és németül is tanult – hozzátette: áldás számára a magyar származás, ezért a zágrábi egyetem bölcsészkarán magyar és latin szakon tanult, ahol épp az Eb után kell megvédenie a szakdolgozatát. Marcac arról is beszélt, hogy magyar irodalommal korán elkezdett ismerkedni, hiszen Molnár Ferenc legismertebb regénye, A Pál utcai fiúk az iskolájában kötelező olvasmány volt, azóta pedig már magyarul is kiolvasta a kötetet.

Az évek óta animátorként is dolgozó, a jelenlegi munkáját színészi munkaként felfogó egyetemista szabadidejében magyar költők, elsősorban Pilinszky és Ady verseit fordítja horvát nyelvre, de maga is próbálkozott versírással.

A spliti Eb kabalafigurája, Roko a Horvátországban csak „dalmát sirálynak” hívott életstílust jeleníti meg, sokaknak azonban a külső jegyei miatt egy horvát énekes, Miso Kovac jut róla eszébe, így a legtöbben Misóként emlegetik.