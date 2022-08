Most kell elmenni ezekre a programokra, mielőtt véget ér a nyár

Kitelepülő színházak és nyárzáró koncertek a TE!Feszten a Terézvárosban, magyar családi vígjáték, stand-up az ország egyik legviccesebb nőjétől. Programajánló augusztus utolsó hetére.

Ezt a vad mezőt ismerem

A Budapest Galériában rendez kiállítást a fiatal képzőművészeket tömörítő MŰTŐ csoport, akik közösségüket kritikus kurátori megközelítéssel és a DIY (do it yourself, vagyis csináld magad) kultúra demokratikus elvei szerint szervezik. 2016-os megalakulásuk a fullasztó levegőjű képzőművészeti intézményrendszerre és az ebből fakadó pályakezdési nehézségekre, a párbeszéd hiányára reflektálva igyekezett alternatívát találni – írják a megnyitóesemény Facebook-oldalán.

Új kiállításuk „egy nyitott immunrendszerre, azaz a közösség kitágítására tesz kísérletet”, és szeptember 18-ig látogatható.

Újra itt a TE!Feszt!

Idén második alkalommal búcsúztatja a nyarat az Eötvös10 grandiózus összművészeti fesztivállal. Tavaly rendezték meg első ízben a TE!Fesztet a Kodály köröndtől egészen az Izabella utcáig: a főváros legizgalmasabb színházait, a legmenőbb zenekarokat, a legvarázslatosabb gyerekprogramokat felsorakoztató háromnapos bulin tavaly közel húszezren vettek részt.

A TE!Feszt idén is nagy hangsúlyt fektet a fővárosban működő civil szervezetek felkarolására, ezért közel harminc civil csapat is az Eötvös10-zel tart érzékenyítő programokkal, beszélgetésekkel, különféle játékokkal, bemutatókkal, de a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár legújabb színhelye, a terézvárosi Körúti Könyvtár is izgalmas programokkal érkezik a fesztiválra. Részletes programbontás a Te!Feszt honlapján.

Szia, Életem!

„A felnőtt életébe bepottyanó gyermek jól ismert, sokszor, sokféleképpen feldolgozott toposz a filmtörténetben, azaz nagyjából sejthető, hová fut majd ki ez a történet. Igen ám, de ahogy oda eljut a film, az azért sokféle színvonalon művelhető. Lehet például nyálasan és ízléstelenül is, vagy lehet humorral és könnyedséggel, ahogy azt a Szia, Életem! teszi” – írta kritikusunk Rohonyi Gábor és Vékes Csaba családi vígjátékáról. A Szia, Életem!-ben Thuróczy Szabolcs ihlethiányos írót alakít, aki váratlanul egyedül kénytelen gondoskodni a kisfiáról – augusztus 25-től már a mozikban.

Innen szép nyerni!

Augusztus 27-én újra színpadra áll az egyik legviccesebb magyar nő, Rainer-Micsinyei Nóra, akit a legtöbben a Magyarország Kedvenc Műsora című YouTube-kabaréból, illetve egy tavalyi magyar film, A legjobb dolgokon bőgni kell főszereplőjeként ismerhetnek. Újabban azonban a stand-up műfajával is kísérletezik.

Innen szép nyerni! címet viselő műsoráról a Dumán innen, dumán túl kritikusa azt írta, az est „teljes egészében a saját élmények feldolgozásán alapul, kezdve az izgalmas nevelési elveket valló nagymamánál eltöltött gyerekkortól a Kaposvári Egyetem színművész szakán át a szinglilét megpróbáltatásaiig, csak nem ebben a sorrendben”.

Ott torony volt

Portréfilm készült a magyar underground legendás figurájáról, Víg Mihály zeneszerző-előadóról, aki 1979-ben barátjával, Hunyadi Károllyal alapította meg a mai napig működő Balaton együttest. Oszlopos tagja volt a később megalakuló és csak pár évig létező, de máig legendának számító Trabant együttesnek is, valamint zenét szerzett Tarr Béla, Szabó Ildikó, Szirtes András és Xantus János filmjeihez.

Az augusztus 25-i, premier előtti, szabadtéri vetítést koncert és buli követi a Gólyában, a portréfilm pedig szeptemberben moziforgalmazásba kerül.