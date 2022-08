Meghalt a Grim Reaper metálzenekar frontembere

Steve Grimmett 62 éves volt.

62 éves korában meghalt Steve Grimmett, a Grim Reaper metálzenekar énekese – erről a zenész fia tájékoztatta a rajongókat a közösségi médiában.

A Grim Reaper 1979-ben alakult a brit heavy metal újhulláma idején, Grimmett pedig 1982-ben csatlakozott énekesként a zenekarhoz, Paul de Mercado helyére lépve. Az elmúlt harminc évben viszont Grimmett volt az egyetlen állandó tag, aki körül többször is változott a felállás. Legismertebbek a 80-as években írt dalaik, mint például a See You in Hell, a Fear No Evil, vagy a Rock You To Hell, amelyek mind elhangzottak a Beavis és Buttheadben a 90-es években. A zenekar 1988-ban feloszlott, majd Grimmett újraalapította 2006-ban, jogi problémák elkerülése végett azóta Steve Grimmett’s Grim Reaper néven futottak, és két albumot hoztak ki az elmúlt 15 évben.