Derekasan viselkednek a Sziget-lakók, bár akad pár „makonyarészeg” köztük

A fesztivál önkénteseinek vezetője beszélt arról, mennyi berúgott, bedrogozott és covidos emberrel találkoztak eddig.

Dr. Szalai Géza, a Sziget Fesztivál ún. helpereit, önkéntes segítőit vezeti, így erősen képben van az ottani egészségügyi történésekkel. A Bors kérdezte meg tapasztalatairól. Rögtön a hőséggel kezdte: a kánikulában eddig 70 ezer pohár vizet osztottak ki a résztvevőknek, főleg a bejutásnál sorban állóknak. Jöjjenek a sérülések:

Ha pedig a sérüléseket nézzük, többségében boka és térdficamokat láttunk el, ami nem nagy meglepetés, hiszen ezek tipikus fesztiválbalesetekből erednek és többen kértek már segítséget napszúrásos tünetekkel is. És itt ejtenék szót a köznyelvben már csak fesztiválbetegségként említett tünetegyüttesről, amivel itt a Szigeten is gyakran találkoztunk.

Napok óta szó van róla, hogy embertelen nagy a felvert por a Szigeten, ezért sokak torka, hörgői durrannak be, esetenként ez lázzal is járhat. Ha valakinek felmegy a testhőmérséklete, azt igyekeznek Covidra is letesztelni, de meglepő módon eddig egyetlen pozitív teszteredmény született.

Drogok és alkohol tekintetében nem rosszabb a helyzet Dr. Szalai szerint, mint a korábbi években, bár „nem állítom, hogy nem volt dolgunk makonyarészeg és betépett figurákkal” – magyarázta. A hőség sokszor rátette egy lapáttal, de a legtöbb esetet tudták úgy kezelni, hogy a rossz bőrben lévő fesztiválozókat sátrukhoz kísérték és lefektették. MIndössze napi 10-15 olyan eset van, amikor mentő is kell, de ez nem sok egy ekkora fesztiválon.

Olyan esettel nem is igazán találkoztak, amikor valaki berúgva és/vagy bedrogozva őrjöngött volna, a fesztiválozók felelősségtudata jobb, mint volt.

Lelkisegélyt is nyújtanak a helperek, több mint kétszáz esetben segítettek magánéleti vagy családi bajokkal küszködőknek. Munkájuk dandárján már túl vannak, a fesztivál hétfőn lehúzza a rolót.