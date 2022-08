Mi, tinilányok, pszichopaták vagyunk: Maya Hawke új filmjében megmutatja, mennyire

Maya Hawke (Stranger Things, Volt egyszer egy… Hollywood) és Camila Mendes (Riverdale, Palm Springs) hamarosan megmutatják, mekkora súlya van már a tinik életében is a jó hírnév védelmének. A Do Revenge című Netflix-filmben ugyanis azért fognak össze, és alkotnak összetett, kőkemény tervet, hogy bosszút álljanak azokon az embereken, akik hazug pletykákkal vagy kiszivárogtatott szexvideókkal ártottak nekik. A hangulat nagyon Z-generációs, ahogy azt a most érkezett trailer is bizonyítja, a film pedig szeptember 16-án kerül majd fel a Netflixre.