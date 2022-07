Ettől a kalandtól még Füred is kettéáll – ígéri az új magyar vígjáték előzetese

Odakint mi lettünk volna a csóró keletiek, itt viszont mi leszünk a gazdag nyugatiak – ismerteti a Nyugati nyaralás alaphelyzetét a Mészáros Máté által alakított főhős a film legújabb előzetesében.

A nyolcvanas évek magyar valóságában játszódó komédiában Maurer Gyuri ügyes, veszprémi autószerelő, aki mindent meg tud oldani – még a pártvezetők Ladáit is ő szereli. Családja a riviéra lázában ég, már épp indulnának nyaralni, ám a négy útlevél helyett csak három érkezik meg. Gyuri hirtelen megvilágosodik: kölcsönveszik egy disszidens magyar nála hagyott autócsodáját. A német verdával és papírokkal a nyugatra igyekvő magyarok helyett nyugatról érkező turisták lesznek, akik a legnagyobb luxust élvezhetik a Balatonnál nem is sejtve, hogy ennél nagyobbat nem is tévedhetnek, hamarosan ugyanis kémfilmekbe illő helyzetekben találják magukat.

A főbb szerepekben Mészáros mellett Pokorny Lia és Szőke Abigél látható, de feltűnik benne Szervét Tibor, Ötvös András és Péterfy Bori is. A filmet a Tiszeker Dániel és Lévai Balázs rendezi, a magyar mozikat szeptember 15-én éri el.