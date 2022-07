Kovács Ákos: Néha azért bántanak, amit jól csinálok

Több mint félórás életműösszegző interjút adott Kovács Ákos a Hajógyár YouTube-csatornának, és az interjút szemléző 444 szerint a beszélgetésben az énekes-dalszerző úgy foglalta össze életét és munkásságát, hogy az „már az áldás kategóriája”, illetve az a tény, hogy neki módja van „a lírai és az epikus megnyilvánulásra is. Ez egy csoda.”

Egy ódivatú családmodell: egy nő volt az édesanyám és egy férfi volt az édesapám

– mondta a szüleiről, és azt is megjegyzi, hogy a Teleki téren felnőve manapság „nagyon elnéző mosollyal, nagyon rezerváltan” szokta hallgatni, „amikor valakik a sokszínűség tapasztalatáról és öröméről beszélnek”, mert ő azt a nyolcadik kerületben megtapasztalta. Azt is elmondta, ő még abban nőtt föl, hogy le kell kapcsolni a villanyt, hogy el kell zárni a gázt, hogy nem kell fűteni, hogy ha nem feltétlenül szükséges, a gyerekei viszont már természetesnek vették a jólétet.

Kovács Ákos a „leírt és a kimondott szó becsületét” onnan tanulta meg, hogy megmaradt a „polgári családja” könyvtára.

Ezt megtanulni, hogy a kimondott szónak értelme és súlya van, tétje van, azt én a könyvekből tanultam. De aki szöveggel foglalkozik, márpedig én dalszövegíró vagyok, dalszerző vagyok, verseket is írtam, novellaszerző is vagyok, most már forgatókönyvet is írtam… bocsánat a hosszú felsorolásért, ez nem arról, szól hogy én milyen sokoldalú vagyok, hanem az, hogy ugyanaz az energia, amit az ember rövid időre megkap, az nem a sajátja, az különböző műfajok kürtőjén tör a felszínre.

Szerinte van különbség a földi siker, mint amikor sikít a közönség és fogynak a koncertjegyek, illetve az olyan siker között, amikor „sikerül megérinteni valakit”. Ezt azzal illusztrálja, hogy amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, pálmaágakat és virágokat terítettek a lába elé, majd „öt nap múlva felküldik a keresztre ugyanazok az emberek”. Ezen a ponton az énekes-dalszerző láthatóan elfogódott és még a hangja is elcsuklik egyszer.

Kovács Ákos beszél aztán arról is, ő se tudja már, hogy tudta végigcsinálni az 1992-es évet, amikor a Bonanza Banzai a sikerei csúcsán volt, folyamatosan turnéztak, de ő közben lediplomázott, céget alapított és szólólemezt is írt. Az együttesen belüli munkamegosztásról is beszélt:

Én adtam az interjúkat, mert hamar kiderült, hogy a trióban a legjobbak között vagyok, akik interjúkat adnak, aztán az is kiderült, hogy a szöveget azt jobb, ha én írom.

Szóba került aztán a kisfilm is, amit nemrég rendezett:

Abból, hogy az ember mindent lelkesen, részvétellel, jelenléttel meg akar élni, meg akar tanulni, abból az lesz, hogy mindenbe beledumál, azt hiszi, hogy mindenhez ért. A fura az, hogy ha kellő kitartással csinálja ezt az ember, akkor előbb-utóbb egy kicsit el is kezd érteni ezekhez a dolgokhoz. Ezt pont a film kapcsán éreztem meg. Most született egy olyan dolog ezzel a kisjátékfilmmel, ami egy önértékű, szép dolog. Látom, hogy megérinti az embereket.

Az interjút pedig így zárta: