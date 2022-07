Nagy fordulat jöhet Roman Polanski 45 éve húzódó zaklatási perében

Akár az is lehet a vége, hogy ejtik az ügyet, és a rendező újra beléphet az Egyesült Államokba.

Mint az közismert, Roman Polanskit 1977-ben tartóztatták le Los Angelesben annak vádjával, hogy bedrogozta és megerőszakolta az akkor 13 éves Samantha Geimert. A rendező egy vádalku keretében elismerte bűnösségét a kiskorúval létesített szexuális kapcsolat vádpontjában, azért cserébe, hogy a komolyabb vádpontokat ejtsék. Azt remélte ettől, hogy elkerüli a tényleges börtönbüntetést, a már előzetesben leült hónapokat leszámítva. Ám amikor megtudta, hogy az ügyében ítélkező Laurence Rittenband bíró visszalép a megegyezéstől, és akár több évtizedes szabadságvesztés is várhat rá, akkor Franciaországba menekült. Az ügy azóta is húzódik, a Polanski pedig soha nem tért vissza Amerikába, még az Oscar-díjait átvenni sem, mert egyből letartóztatták volna, hogy bíróság elé állítsák.

Most azonban fordulat jöhet az ügyben. A 88 éves rendező ügyvédjei ugyanis régóta azzal érvelnek, hogy Rittenbandnak komoly bírói mulasztásai voltak az ügyben, amit szerintük egy visszavonult ügyész, Roger Gunson 2009-es vallomása is alátámaszt. Ennek a vallomásnak a leiratát azonban eddig nem tették hozzáférhetővé a nyilvánnosság számára, több újságíró is eljárást indított, hogy elolvashassa azt. A Los Angeles-i kerületi ügyészség most úgy döntött, nem gátolja tovább a Gunson-vallomás az érdeklődők számára, a hivatal vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy friss szemmel, újra átvizsgálják az ügyet.

A kerületi ügyész, George Gascón azt mondta, hogy az áldozat, Samantha Geimer nyilatkozatai is hatást gyakoroltak rá, aki már évek óta kérte, hogy hozzák nyilvánosságra Gunson vallomását és ejtsék a pert, amely Kalifornia történetének egyik legrégebben húzódó büntetőügye. Geimer a Hollywood Reporternek most is megismételte, hogy a bűnténnyel megvádoltaknak is jár a fair eljárás és igazságszolgáltatás, és szerinte a már előzetesben leült börtönbüntetést kellett volna Polanskinak büntetésként kiszabni, amit meg is ígértek neki a vádalkuban. Polasnki szerint a mostani lépés akkár oda is elvezethet, hogy véget ér az ügy, és a rendező újra szabadon visszatérhet az Egyesült Államokba.