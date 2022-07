Előkerült egy korábban ellopott, Krisztus vérét tartalmazó ereklye

Megkerült a normandiai fécampi apátságból hat hete eltűnt, a legenda szerint Jézus Krisztus vércseppjeit tartalmazó ereklye. Az ezeréves kegytárgy egy eltűnt műkincsek felkutatásával foglalkozó holland detektív közreműködésének köszönhetően került elő – írja az MTI.

Az ereklyét, illetve néhány liturgikus tárgyat június 1-jén késő este lopták el a Le Havre kikötőjétől északkeletre fekvő fécampi apátság sekrestyéjéből. A tolvaj éjszakára bezárkózhatott az épületbe, amit nem védett megfelelő biztonsági berendezés.

– mondta el a műkincset visszaszerző holland nyomozó, a téma szupersztárjának számító Arthur Brand (akivel korábban mi is interjúztunk) a BBC-nek.

Az ereklyét két fiola alkotja, amit Krisztus a legenda szerint egy ládában a tengerbe dobott, Fécampban partot ért vércseppjei töltenek meg.

Brand-nek ebben az ügyben nyomoznia sem igazán kellett, hiszen egy ismeretlen lépett vele kapcsolatba e-mailben, és ő vezette nyomra: a tolvaj ugyanis egy barátjánál tárolta a lopott dolgokat, az azonban rájött, hogy mi került hozzá, így átadta azokat a kapcsolatot Branddel felvevő embernek.

A nyomozó azt ajánlotta, hogy az eltűnt műtárgyakat vigyék el neki, hagyják az ajtajánál, majd csengessenek be, így elkerülik a letartóztatást, ami az apátsággal való kapcsolatfelvétel biztos velejárója lenne.

I recovered the legendary ‘Blood of Jesus’ of Fécamp (‘Précieux Sang’), one of the oldest and holiest relics of the Catholic Church. Said to contain blood drops of Jesus Christ, collected in the Holy Grail from his wounds at the Cross. Stolen on June 2nd 2022 in France. AMEN! pic.twitter.com/YhgK8RaUaf

— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 12, 2022