82 éves korában meghalt James Caan színész, akit a legtöbben talán a Sonny Corleone megformálójaként ismerhettek. Caan szerdán hunyt el, halálhírét csütörtökön tették közzé a Twitteren.

Az 1940-ben, New Yorkban született Caan a 70-es években és a 80-as évek elején vált felkapott színésszé, többek között az 1972-es A keresztapában láthatták, aztán egy időre visszavonult.

A 80-as évek végén tért vissza a színészethez és olyan filmekben szerepelt, mint a Tortúra, Dogville – A menedék, A bűn állomásai vagy a Mi a manó című karácsonyi vígjáték.

Caan négyszer nősült, öt gyereke született, egyikük, Scott követte apját a színészi pályán.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022