Hatalmas, rózsaszín női mellek uralták a pesti éjszakát

A Wesselényi utca rég elfelejtett éjszakai klubjára ma már csak a rózsaszín ajtók, illetve az emlőket idéző díszek nyomai emlékeztetnek.

Tele a főváros olyan üzlethelyiségekkel, amik hosszú évek, akár évtizedek óta üresen állnak, kevésszer bújnak meg azonban olyan történetek egy-egy homlokzat mögött, mint a Wesselényi utca belső-erzsébetvárosi szakaszán fekvő házak egyikének aljában.

A Wesselényi utca 58. első látásra nem tűnik ki Budapest egykor díszes, majd a Kádár-kor hajnalán egyszerűsített homlokzatú házai közül, az épp százharminc évvel ezelőtt átadott, Messinger Ármin megrendelésére épült háromemeletes bérház azonban a legvidámabb barakk egyik legérdekesebb helyét rejtette: a hollywoodi Pink Pussycats ihlette Rózsaszín Cicákat.

A Máté Tibor (1955-) egyik korai munkájaként született üzletportál, illetve a névválasztás nyilvánvalóan nem volt véletlen: az 1956 után Ausztráliába emigráló, majd öt évvel később, világlátott emberként hazatérő Pásztor Bertalan a nosztalgiára vágyó közép- és idősebb korosztályt, a külföldről egyre nagyobb számban hazalátogató magyarokat, illetve a turistaként érkező külföldieket megcélzó helyként nyitotta meg a vállalkozását,

az egykori suszterműhely terét, illetve a ház pincéjét is teljes egészében elfoglaló Rózsaszín Cicák törzsközönsége azonban alig néhány hónap alatt gyökeresen átalakult.

Az óriási vagyonig tartó út A pincériskola elvégzése után rövid ideig a Pallas Szállóban dolgozó Pásztor az 1956-os forradalom miatt akkori szerelmével együtt annak Ausztráliában élő nagybátyjához emigrált, rövidesen pedig egy luxushajó pincérévé vált. Ennek segítségével Dél-Amerikától Perzsiáig a világ minden részén megfordult, 1961-ben – jóval az 1963-ban kihirdetett általános amnesztia előtt – azonban úgy döntött, hogy inkább hazatér. Nem bánta meg, hiszen a következő években a Moszkva étterem, a Corvin, a Kis Royal, a Pipacs, illetve a Gundel pincéreként egyre nagyobb összegeket tett zsebre: a hetvenes évek elején már évi 25 ezer forintot keresett, de ennél is többre vágyott, így egy barátja segítségével megtanulta a gépi kötést, majd saját tervezésű pulóvereket kezdett gyártani. „Megváltoztam, mind jobban érdekeltek a különböző fonalak, új minták, színek. Megszállottként dolgoztam. Rájöttem, ki kell használnom, hogy ezen a területen gyorsan meggazdagodhatom. Új modelleket alkottam, az lett a divat, amit én akartam. Még a leghíresebb kereskedők is a kiskörúti üzletemben vásároltak, s nemcsak erkölcsi, de komoly anyagi tőkét is sikerült összeszednem” – mesélte 1990 végén a Heti Budapest riporterének. Nyolc évet töltött ebben a közegben, majd új, még jövedelmezőbb üzleti lehetőséget talált: egy ismerős lánynak egy itthon még teljesen ismeretlen moncsicsit vitt ajándékba a kórházba, majd csodálkozva látta, hogy az egész kórterem imádta. Következő hat hónapját a játék lemásolásával, illetve a sorozatgyártás beindításával töltötte, a siker pedig szinte azonnali volt, így a vagyona tovább nőtt.

A lapokban első alkalommal 1985. december 21-én – Szűcs Judith Tudod, a tied vagyok című albumának helyszíni dedikálása miatt – felbukkanó helyen a pesti éjszaka utolsó igazi bárzongoristáinak egyike, Koródi Iván szórakoztatta a vendégeket, azok azonban sokkal inkább a lányokra voltak kíváncsiak.

Az Interpress Magazinban 1986 novemberében megjelent hirdetésnél teljesebben talán semmi sem foglalja össze ennek lényegét:

Rózsaszín álomvilág. A fiákerek hangulata az űrhajók korában! Ezt 160 féle egzotikus italkülönlegességünk, kívánság szerinti koktéljaink, illetve cicakoktéljaink idézik fel. Este 10-től zongoristánk eredeti pesti slágerekkel teszi színessé az éjszakát. Cseppkőbarlangunkban amerikai biliárd áll tisztelt vendégeink rendelkezésére. A város szívében, a Nemzeti Színház mellett, reggel 9-től reggel 5-ig várjuk önöket. A felszolgáló cicahölgyek kedvességükkel és bájosságukkal még rózsaszínűbbé teszik az itt eltöltött órákat. […] Jöjjenek, tekintsék meg cicáinkat!

A város első maszek bárjaként, egyben az első sztriptízbárként működő klub hírét természetesen nem csak ezek a reklámok, illetve a kapun belül feltűnő vendégek vitték messzire, hanem a nemzetközi média is: többek közt német és olasz forgatócsoportok látogatták meg a helyet, és illesztették azt a Budapest látványosságait bemutató tévéfilmjeikbe.

Nem véletlenül, hiszen a bizarr üzletportál mögött tovább folytatódtak a furcsaságok: a műszőrmés bárszékeket, illetve a steppelt bőr bárpultot megkétszerező tükörfalas földszintről szűk lépcső vezetett az apró galériára, a kis belső tér szélén pedig a bizonyára sok titkot őrző, biliárdasztalokkal is megrakott rózsaszín cseppkőbarlangba lehetett lejutni.

A Rózsaszín Cicák a rendszerváltás évére olyannyira intézménnyé vált, hogy a bárpultot, a bárszékeket, illetve a zongorát egy az egyben átszállították a Pesti Vigadó színpadára, ahol Kórodi barátaival – köztük Cserháti Zsuzsával, Andorai Péterrel, Bubik Istvánnal, Payer Öcsivel, illetve a Honvéd Művészegyüttes közel félszáz tagjával – adott nagyszabású koncertet. A zenész bízott a folytatásban, rövidesen azonban kiderült, hogy az este inkább volt nagyszabású búcsú, a thonet székeket rejtő piano bárt 1989 végére ugyanis teljes egészében kiszorították a hiányos öltözetű lányok, akik

szexuális szolgáltatásokat ugyan nem nyújtottak, de mindent megtettek azért, hogy a férfiak minél több papírpénzt tömjenek a fehérneműikbe.

A lányok Egy-egy hirdetésre több tucat, 19–24 év közötti lányka is jelentkezik, legtöbben vidékiek vagy elvált szülők gyermekei, de jönnek egyetemisták is – nyilatkozta 1993-ban Pásztor a Mai Napnak, hozzátéve, hogy hat hónapnál tovább csak kevesen bírják a tempót. A nagy pénz lehetősége persze vonzotta a fiatalokat, akik tucatnyi okból döntöttek úgy, hogy hosszabb-rövidebb időn át a különböző szobákban töltik az estéiket: a nyolcvanas és kilencvenes évek fordulójának lapjai szerint volt, aki a sikertelen egyetemi felvételije miatt vágyott biztos megélhetésre, egy társa a nagy fizetés miatt vállalta a sokszor egész éjszaka tartó táncot, más pedig a húga tanulmányait finanszírozta a bevételből.

Erre minden okuk megvolt – mutatott rá öt évvel később a Magyar Hírlap (1994. szept. 20.), hiszen egy több mint száz vállalkozást érintő vizsgálat során kiderült, hogy

a lányok a tulajdonossal kötött megállapodás részeként nem kaptak fizetést, így mindössze az úgynevezett bugyipénzt vihették haza minden este.

A már akkor is hatályos törvények szerint a munkavállalónak persze nem volt joga lemondani a munkabérről, a vállalkozó azonban ekkor még nem volt kérdőre vonható, így munkaügyi bírság megfizetésére sem volt kötelezhető. A problémát végül a munka törvénykönyve, illetve a foglalkoztatási törvény módosítása oldotta meg, ezt a hely azonban már nem élte meg.

Nem ez jelentette persze a Cicák egyetlen furcsaságát, hiszen az aranyifjak mellett egyre több furcsa férfi, köztük a késő Kádár-kor, illetve a kilencvenes évek magyarországi alvilágának egyik oszlopa, a Drabális Drobaként emlegetett Drobilich Gábor, valamint az általa mentorált, telefonfülke-fosztogatóból gyorsan dúsgazdag üzletemberré vált Portik Tamás tűnt fel a belső térben.

A nyolcvanas évek végére épp ezért a fenyegetések is sokasodtak, így Pásztor előbb az 1979-es kölni Eb-n bronzérmet szerző, kétszeres magyar bajnok ökölvívót, Pém Lászlót állította az ajtóba – természetesen rózsaszín öltönyben. Őt a Növényi Norbert és ex-sportolótársai által alapított Fantom Kft. váltotta, rövidesen azonban Prisztás József egyik fontos harcostársa, Csobolya Attila emberei vették át a védelmet, akik nem csak a belépőjegyeket szedték, de havi 200 ezer forintot is legomboltak a tulajdonosról – írta a Népszabadág (1996. nov. 9.).

Vetkőző nők segítették a magyar futballutánpótlást A bevételek egy részét a vállalkozó legnagyobb szerelmére, a futballra akarta költeni, így 1989 őszén kitalálta, hogy az ország különböző állami intézeteiben élő, a futball terén tehetségesnek tűnő fiúk számára létrehoz egy egymillió forintos alapítványt, sőt, egy bentlakásos kollégiumot is, segítve a magyar futballutánpótlás ügyét. Elsőként az egykori, XIII. kerületi pártházat szemelte ki kollégiumként, azt azonban nem tudta átvenni, így 1990-ben Csepelen indulhatott el az intézmény, amit a főváros mellett az OTP, a Népjóléti Minisztérium, illetve az Országos Testnevelési és Sporthivatal is segített egy kisebb összeggel, a költségek jó részét azonban magának Pásztornak kellett állnia. Ez persze kimerítette a lehetőségeit, így a futballiskola 1991-ben, részben a magas bérleti díj miatt csődbe ment. A Foci XXI. Század Alapítvány a következő évben egy amerikai támogatónak, illetve a Táncsics Mihály Általános Iskolának (amit akkor a FIFA-bíró Varga László vezetett) köszönhetően Mátyásföldön született újjá. A támogatók között ekkor már az MLSZ, illetve a Ferencváros is helyet kért, sőt, 1992 áprilisában a Táncsics udvarán egy sportotthon alapkövét is letették. A nagy tervekből végül nem lett semmi: a támogatók elpárologtak, 1994 májusában pedig az alapítvány már ötvenkét hónapja halmozódó tartozást görgetett maga előtt, mert képtelen volt kifizetni az alkalmazottak utáni tb-járulékot. Az alapkő felett végül sosem született diákotthon, Pásztor pedig ekkor már a Nagy Lajos király útján bérelt szállodarészt a fiúknak, akiknek minden alkalommal Mátyásföldre kellett utazniuk, hogy tanulhassanak vagy épp focizzanak. A Foci XXI. Század Alapítványt 2002-ben törölték a cégjegyzékből, érdemi működése azonban már jóval korábban véget ért.

Az egy időben az első hazai fociultraként emlegetett Karsai „Hypós” Ferencet (1966–2010) portásként alkalmazó hely 1993 őszén egy lövöldözés helyszínévé vált: egy csapatnyi délszláv nehézfiú úgy döntött, hogy fegyverrel rendezik a konfliktusukat, a nagy harcban azonban csodával határos módon senki sem sérült meg.

A Rózsaszín Cicák ezt az esetet már csak alig egy évvel élte túl: a hely 1994-ben bezárt, helyére pedig az erzsébetvárosi önkormányzat új bérlőt keresett. A kerület saját lapja szerint (1995. nov. 13.) a hely bérleti jogát 15 millió forintért ajánlották fel a Mozart Kft.-nek, ami irodalmi kávéházat akart itt létrehozni. Erre azonban nem került sor, az ajtók pedig azóta is zárva tartanak.

A portál leépülése meglepően lassan ment végbe: 2012-ben még látszott a két bejáratot körülvevő rózsaszín ív, illetve a kettő közti BÁR felirat – előbbi 2013-ra, utóbbi pedig 2014-re tűnt el, köszönhetően az épület földszintjét érintő külső felújításoknak.

Az egykori Rózsaszín Cicákra ma már csak az építészettörténész Ferkai András szerint

zegzugos, az Art Decóra, illetve a japán gésaházakra egyidőben emlékeztető osztása

emlékeztet, amely továbbra is őrzi az eredeti színárnyalatát.

A belsőépítész A Salgótarjánból indult Máté Tibor a Műegyetemen, illetve az Iparművészeti Iskolában csiszolta a tudását – diplomát végül csak az utóbbiban (1980) szerzett. Az építészetet Jánossy Györgytől és Szrogh Györgytől is tanuló Máté 1990-ig a Fővárosi Faipari és Kiállítás Kivitelező Vállalat munkatársa lett, a rendszerváltás után pedig saját cége mellett hosszú időn át a Mérték Stúdió műteremvezetőjeként is dolgozott. Munkáit a moszkvai KGST-palota, illetve a Gazprom-székház mellett számos magyarországi épületben találhatjuk meg: számtalan bankfiók mellett ő tervezte a Mammut I., a Károlyi utcai Ybl-palota (Kremnicsán Ilonával), számos vidéki pláza, illetve az I. kerületi önkormányzat belső tereit (szintén Kremnicsánnal, ezért a Budapesti Építészeti Nívódíj különdíját nyerték el).

A mára egy gyorsétterem, illetve egy élelmiszerbolt közé szorult egykor nyüzsgő terek kiürülésének okáról az események után egy városi legenda kapott szárnyra – a Tollal.hu által írásban is rögzített, talán egyetlen részletében sem igaz történet szerint Pásztort néhány, mindent mérnöki pontossággal megtervező ügyvéd, illetve társai húzták csőbe: a bárpultnál állva úgy beszélgettek egy bécsi bankszámláról, hogy azt ő is hallja, sőt, egyikük egy nagyobb összeget is átadott a másiknak, kérve, hogy szokás szerint tegye be azt a bankba.

A kilencvenes évek derekán a bécsi bankszámlák nyitása mindennapos volt a magyar felső tízezer, illetve az alvilág köreiben, így rövidesen a tulajdonos is bekapcsolódott a beszélgetésbe. Az ügyvéd arról tájékoztatta, hogy minden teljesen törvényesen folyik, a pénzt nem kell kicsempészni, sőt, a kapott bankkártyával Nyugat-Európában bárhol szabadon vehet fel pénzt.

Pásztor bizalma nem volt teljes, így a számlanyitáskor ő maga is jelen akart lenni – ennek természetesen semmi akadálya nem volt, hiszen az összeesküvők erre is fel voltak készülve:

néhány hétre kibéreltek egy utcai irodát Bécs belvárosában, majd cégtáblát illesztettek a homlokzatra, pultokkal, számítógéppel, folyton csörgő telefonkészülékekkel, illetve alkalmazottakkal töltötték meg a belső teret.

Az első látogatás után Pásztor heti rendszerességgel küldte ki a pénzt, amiért cserébe hamis banki bizonylatokat kapott. Az átverés két teljes éven át folytatódott, az üzletet azonban a szomszéd ház pincéjére is ki akarta terjeszteni, így a bártulajdonos Bécsbe indult, hogy kivegye a gyenge forint miatt még többet érő, valutában fekvő vagyonát. A helyszínre érve aztán szembesült az igazsággal:

a bankfiók nem létezett, a pénzét pedig nem látta többé,

hiszen feljelentést nem tehetett, a fenyegetőzés pedig nem tűnt okos ötletnek.

A Rózsaszín Cicák Kávéház-Vendéglátó Kft. végül csak 2003-ban került végelszámolás alá, a cégjegyzékből pedig csak két évvel később tűnt el a neve.

Pásztor a klub megszűnése után számos más vállalkozást indított útjára, ezekkel azonban már nem aratott fényes sikert, neve pedig nyomtalanul eltűnt a magyar közéletből, és csak a Cinóber-gyilkosság egyik tárgyalásán, tanúként szerepelt újra a médiában.