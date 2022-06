Dwayne Johnson végre igazi szuperhős lehet: itt a Black Adam trailere

Ahhoz képest, hogy Dwayne Johnson évek óta gyakorlatilag Hollywood királya, még csak mostanra jutottunk el odáig, hogy a színész igazi nagypályás szuperhős-főszerepben mutatkozhasson be – bár a mondat valójában úgy hangzik teljesen pontosan, hogy antihős-szerepben. Black Adam ugyanis, akit Johnson alakít, a DC moziuniverzumában egy rosszfiú, aki az egykori rabszolgasorból lesz szuperképességekkel bíró szuperlény. Az első előzetest már nagyon várták a rajongók, pláne, hogy a Szikla szinte naponta posztolt arról, hogy mennyire készül a szerepre, milyen fontos neki ez a film, és mennyire vagány lesz a végeredmény. A rég ígért trailer most végre megérkezett, a film október 20-án kerül a mozikba, szóval addig még biztosan kapunk néhány továbbit is. A filmet Jaume Collet-Serra rendezte, aki a Dzsungeltúrát is, a forgatókönyv Adam Sztykiel, Rory Haines és Sohrab Noshirvani munkája.