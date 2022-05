Trejo’s Tacos (X)

Danny Trejo Los Angelesben született az USA-ba betelepült mexikói szülők gyermekeként. Nehéz körülmények között nőtt fel, többször összeütközésbe került a hatóságokkal, fegyveres rablásért is elítélték, közel 11 évet töltött börtönben. Javarészt a legendás San Quentin fegyházban töltötte le a büntetését, ahol könnyűsúlyú, majd középsúlyú boxbajnok is volt. Szabadulása után edzősködéssel kezdett foglalkozni, majd több kábítószeres rehabilitáló programon vett részt, ezek hozzásegítették első filmszerepéhez is. Trejo több híressé vált filmben szerepelt, általában negatív bűnöző karaktereket alakítva, bár vannak kivételek, például a Machete. Olyan sztárok filmjeiben bukkant fel, mint Antonio Banderas, Jean-Claude Van Damme, Nicolas Cage, Al Pacino, Harrison Ford, Charles Bronson. Játszott többek között a Con Air – A fegyencjárat, a Desperado, vagy a Volt egyszer egy Mexikó című filmekben. Érdekesség, hogy unokatestvére Robert Rodríguez filmrendező, kinek számos filmjében vállalt kisebb-nagyobb szerepet.

Könyvében Hollywood legrosszabb jófiúja 75 receptet oszt meg az olvasókkal, amelyektől a Trejo’s Tacos Los Angeles egyik kihagyhatatlan éttermének számít, ha tacókról, donutokról és egyéb finomságokról van szó. Jóval azelőtt, hogy hollywoodi sztár lett volna, Trejo gyakran viccelődött édesanyjával azon, hogy kellene nyitniuk egy éttermet. Néhány letartóztatással, pár bokszolói címmel és több mint 300 filmmel később Hollywood kedvenc rosszfiúja meg is valósította ezt a Trejo’s Tacos nevű étteremmel. Elképesztő útja a börtöntől a színészi pályáig, a névtelen alkoholisták és kábítószerfüggők mellett betöltött segítői szereptől egészen odáig, hogy befutott étteremtulajdonos lett, páratlan sikertörténet.

A Trejo’s Tacosban nemcsak recepteket tesz közzé, hanem bepillantást enged az életébe is. Élménydús történeteivel lerója tiszteletét gyökerei, szülővárosa, Los Angeles vibráló latino kultúrája, valamint minden színes egyéniség előtt, akik segítették álmai megvalósításában.