Épp száz éve dedikált Krúdy-kötetre licitálhatnak a könyvritkaságok gyűjtői

Egy ritka Krúdy-kötet egyetlen példánya kerül aukcióra az Antikvárium.hu aukcióján: Krúdy Gyula N. N. – egy szerelem-gyermek című, a szerző által „regényke”-ként aposztrofált kötete 1922 februárjában az Athenaeum kiadónál jelent meg, és egyike az alig maroknyi, Krúdy által dedikált könyvpéldánynak.

Ebből a kiadványból eddig mindössze egyetlen dedikált példány futott az utóbbi évtizedek árverésein. A most kalapács alá kerülő kötetet Krúdy jellegzetes tintaírásával és takarékos szóhasználatával Kárpáti Aurélnak dedikálta.

Krúdy Gyula és Kárpáti Aurél a Nyugat első generációjához tartoztak. A nyíregyházi születésű regényíró és a ceglédi születésű kritikus 1908-tól A Hétben, a Nyugatban, az Életben is együtt publikált. Kölcsönösen tisztelték egymást, és Krúdy nemcsak a kritikust, de az írót is látta Kárpátiban, aki szintén írt regényeket is. Krúdy N. N. című regénye 1922 februárjában jelent meg, Kárpáti kritikája a könyvről pedig már egy nappal később meg is jelent a Pesti Napló február 11-i számában:

Az első Krúdy-könyv – a Nyiri csend – felejthetetlen, búsongó, őszi hegedűk fájó zengését idéző hangulata száll felénk ebből a kicsiny, de szinte túlzsúfoltan gazdag regénykéből. Nyírségi pusztuló, magányos udvarházak fölött pirosló október végi alkonyatok, kéken harsanó nyári hajnalok és zúzmarás, ezüstfehér telek, keleti szőnyegek arabeszkjeiből hosszú, néma éjszakákon szövődő álmok, egybefolyva a múltból visszaálmodott valósággal, bánatos szerelmek lassan hervadó virágai, düledező kocsmák füstön átpirosló lámpafénye (…) színesednek ki a fekete sorokból. (…) Őszi levelek bíboros esője záporozik N. N., a szerelem-gyermek kalandos életregénye fölött, arany-piros halk zenéjű zápor, amelynek andantéjára olyas odafeledkezetten hallgatunk, mint távoli cselló férfias zokogására. Szép, igaz, költői írás N. N. tücsökmesében elmondott története. Talán a legszebb Krúdy Gyula minden eddigi írása között

– írta Kárpáti.

Krúdy Gyula nem dedikált sokat, megjelent köteteinek száma szinte nagyobb, mint a tőle ismert dedikációk összessége. Megválogatta azokat, akiknek adott könyveiből: Kárpáti Aurél is ezen kevesek közé tartozott. A kötetből eddig mindössze egyetlen dedikált példány futott az utóbbi évtizedek árverésein.

