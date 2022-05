Nem engedik be az orosz delegációt, illetve a kormányközeli embereket a Cannes-i Filmfesztiválra

A rendszerkritikus művészek előtt azonban nyitva állnak a kapuk.

Kedden kezdetét veszi a 75. Cannes-i Filmfesztivál, ahol huszonegy film közül derül majd ki, kié lesz az idei év Arany Pálmája.

A 2020-ban elmaradt, a tavalyi évben pedig két hónappal elhalasztott rendezvényen sem védettségi igazolás bemutatása, sem maszkviselésre nincs szükség, az Ukrajnában folyó harcok miatt azonban mégis szükség volt egy szokatlan intézkedésre:

a szervezők úgy döntöttek, hogy sem hivatalos orosz delegációt, sem az orosz kormányhoz bármilyen szállal kötődő hivatalos személyt vagy újságírót nem engednek be a seregszemlére – egészen addig, míg a háború nem ér véget.

A kitiltás azonban nem vonatkozik a kormánykritikus orosz művészekre, sőt, a hivatalos versenyprogram épp Kirill Szerebrennyikov új, Csajkovszkij felesége című történelmi filmjével veszi kezdetét – írja a HVG, ami hozzáteszi: a sztárok közül elsőként az Oscar-díjas Forest Whitaker vonulhat fel a vörös szőnyegen, aki az esti megnyitón tiszteletbeli Arany Pálmát vehet majd át az életművéért.

A fesztiválon a holnapi nap folyamán mutatják be a Top Gun: Maverick című filmet, de az Elvis Presley életéről készült Elvis, illetve David Cronenberg Crimes of the Future-je is itt debütál majd.

Magyarországot idén Szelestey Bianka Hajszálrepedés című ELTE-diplomafilmje képviseli a hivatalos programban, a Cannes Docs keretein belül pedig Dér Asia Nem haltam meg című dokuprojektje lesz látható.

A fesztiválon a 24.hu tudósítója is jelen lesz, sőt, tíz filmre már jó előre felhívta a figyelmet:

