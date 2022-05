GwM nem tervez politizálni, de szívesen pózolna a Karmelitában Orbán Viktorral

A Péntek Esti Partizán eheti vendége GwM, azaz Varga Márk volt, aki a rapszcénában már évek óta sztár, a legtöbben azonban mégis akkor ismerték meg a nevét, amikor összejött Kulcsár Edinával. Aki viszont a szaftos bulvárrészletek miatt követné csak a műsort, azt csalódás éri: Gulyás Márton erről nem, de egy sor izgalmas témáról kérte ki a rapper véleményét.

Az interjú előtt azonban először megindokolta azt a műsort gyakran érő kritikát, amely mondjuk Pumped Gabo és most GwM kapcsán merült fel sokakban: mit keresnek itt ezek az emberek? Gulyás a Partizán rétegspecifikusabb építkezésével indokolta mindezt:

Ezek az emberek valamit tudnak, és valamit reprezentálnak ebben a társadalomban, amiről nagyon kevesen kérdezik meg őket.

GwM-et először az általa a romák és nem romák közt épített hídról kérdezte, amellyel kapcsolatban a rapper L. L. Junior jelentőségéhez hasonlította magát. Sokat tesz ugyanis a romák hátrányos megkülönböztetése ellen, nem lép fel például olyan helyen, ahol nem engedik be a romákat. Volt konkrét balhéja is emiatt, egyik koncertjén megkülönböztetés alapján engedték be a vendégeket, emiatt nem volt hajlandó színpadra lépni, csak fél évvel később, amikor már nem volt kirekesztő beengedési rendszer.

A roma gyerekek felzárkóztatásában a kreativitás fontosságát emelte ki, főleg azért, mert ő maga is így robbant be a köztudatba azt követően, hogy még tiniként vett részt a józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház rapversenyén, Curtis pedig itt fedezte fel. Épp ezért, ha lenne lehetősége, akkor mindenképp egy kreatív alkotóközeget biztosítana a gyerekek számára, hogy így kapjanak lehetőséget fejlődésre.

Élete egyik legmeghatározóbb alkotója L.L. Junior, de 50 cent életét is nagyon irigyli. Zenéjére óriási hatással voltak még olyan rapbandák, mint a Weszélyes elemek, a Street vagy a Fekete Vonat. A magyar újhullámos rap képviselőitől azonban nincs elájulva. Krúbiról például „fingom nincs kicsoda”, Holiról azt gondolja, hogy ugyan van mondanivalója, technikailag nem kiemelkedő a zenéje, és azonosulni sem igazán tudna vele. A rájuk jellemző politikai rap sem áll kifejezetten közel hozzá:

Nem igazán foglalkozom ezekkel a dolgokkal. Az élet más területein vagyok egyfolytában, és valahogy nem visz rá se az időm, se az energiám, de tudnék olyan dalt is csinálni, biztos vagyok benne, hogy lenne mondanivalóm, de ebben egyszerűen nem akarok részt venni.

Hozzáteszi azonban, hogy „soha nem lehet tudni, egy előadó beérik, mint a jó bor”, szóval még politizálhat a jövőben. Ehhez képest viszont „nagyon menőnek” nevezi, hogy Kis Grofó Orbán Viktorral pózolt a Karmelita teraszán, és ő is megtenné szívesen azzal együtt, hogy nem lát bele ebbe semmilyen politikai kiállást. Az ebben rejlő ellentmondást firtató kérdésre annyit válaszolt Gulyásnak, hogy nem gondolja túl ezeket a kérdéseket, mivel egy egyszerű embernek tartja magát:

Én azért mennék oda, hogy a miniszter úrral legyen egy közös képem.

GwM beszélt mély vallásosságáról, amely meghatározó szerepet tölt be az életében, elmondása szerint mindent Istennek tud be, igaz, hozzáteszi, hogy a maga módján tekinti magát kereszténynek. Ez annak kapcsán került elő, hogy tud összhangban létezni benne a mély vallásosság és a nagyon gyakran szexista vagy agresszív szövegeket író zenész. „Megvan a felelősség bennem. Hiába van egy ilyen dalom, a következő posztom az, hogy a gyermekeimet ölelem, vagy a következő dalom arról szól, hogy meg kell becsülni egy nőt, vagy hogy juss el egy hölgy szívéhez. Nagyon tág a palettám” – válaszolta ezzel kapcsolatban, majd hozzáteszi:

Nem ezek miatt a dalok miatt lesz valaki erőszakosabb a párkapcsolatában

Ezzel kapcsolatban viszont nem fogná vissza magát, mert úgy érzi, hogy akkor elveszne a költői szabadsága.

Kapcsolódó GwM: Relatív, hogy mennyi idő alatt keresek ötmilliót A YouTube egy ideje legfelkapottabb magyar előadója GwM, azaz Varga Márk, aki ferencvárosi utcagyerekből lett büszke Porsche-vásárló. Elkísértük egy napjára és koncertjére.

Azt sem titkolta, hogy milyen komoly ellentétek vannak közte és a Dikh TV közt. A roma tévécsatorna indulásakor GwM korábban reklámszpotokat is forgatott, most viszont válása miatt megszakították vele a kapcsolatot, sőt, a rapper szerint azokat a fiatal előadók zenéit sem játsszák, akik vele csináltak zenét. Gwm szerint teljesen érthetetlen, hogy miért viselkednek pont vele így, aki teljes vállszélességgel kiáll a roma kultúra mellett.