Diane Keaton, Richard Gere és Susan Sarandon is ugyanabban a filmben szerepel majd

A most készülő Maybe I Do (Talán igen) című filmet igazi többgenerációs romantikus komédiának harangozzák be, miután a főbb szerepekben olyan sztárok láthatók, mint Diane Keaton, Richard Gere és Susan Sarandon, de mellettük William H. Macy is játszik, a fiatalabb nemzedéket pedig Emma Roberts és Luke Bracey képviselik.

A történet szerint egy fiatal pár kapcsolatukban elérkeztek arra a pontra, amikor már a következő lépéseket fontolgatják. Úgy döntenek, hogy meghívják a szüleiket, hogy végre találkozzanak, és némi betekintést nyújtsanak arról, hogy miért működik a házasság. Csakhogy a szülők már elég jól ismerik egymást, aminek következtében igencsak eltérő vélemények alakulnak ki a házasság értékéről. Ez lesz Michael Jacobs rendezői bemutatkozása, írja a Variety.