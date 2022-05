Az írógéppel rajzolt Tom Hanks-portré még Tom Hankset is lenyűgözte

A hírességek arcképeit betűkből kirakó művész kézzel írt üzenetet kapott a sztártól.

Tom Hanks hosszú évek óta magabiztosan tartja a „Hollywood legszimpatikusabb embere” címet, gyakorlatilag nem telhet el hét anélkül, hogy valami kis színes történet járná be a közösségi médiát arról, milyen jó fej volt. Természetesen a mostani hét sem kivétel ez alól: ezúttal egy 25 éves brit művész, James Cook, osztotta meg a BBC-vel a maga megkapó Tom Hanks-történetét.

Az eredetileg építésznek tanuló Cook hosszú évek óta készít hírességekről portrékat egy meglehetősen különleges technikával: több ezer betűből és írásjelből rajzolja ki arcukat, mégpedig nem digitálisan összerendezve, hanem régi írógépeket használva, manuálisan pötyögve le a vonásaikat. Csinált egy ilyet Tom Hanksről is, amit egy rövid levél kíséretében el is küldött a színésznek, ám saját bevallása szerint nem számított válaszra, nem sokkal később pedig meg is feledkezett a dologról.

Ám legnagyobb meglepetésére jött a reakció: visszakapta a portrét egy Hanks-autogrammal és rövid üzenettel kiegészítve, amelyben ez állt:

James Cooknak: Ez szuper! Tom Hanks

Persze Hanks különös szenvedélyeit ismerve nem is olyan meglepő, hogy meghatotta a betűkből kirajzolt portré, hiszen nála nagyobb írógép-rajongó kevés van. Saját bevallása szerint kamaszkora óta gyűjti az ilyen masinákat és jóval több mint 100 darabból álló kollekciója van. 2017-ben még novelláskötetet is írt, amelynek alapötletét az írógépek adták, és fanatizmusa kapcsán jegyezte meg viccesen azt is: