Liptai Claudia: Szeretem az utánam füttyögő munkásokat, és utálom a Metoo-mozgalmat

Gesztesi Károly haláláról, bántalmazó apjáról és Marton Lászlóról is őszintén mesélt az eheti Partizán vendége, Liptai Claudia – vagy ahogy Gulyás Márton műsorvezető felkonferálta, a magyar televíziózás nagyasszonya.

A színésznő már korábban is többször beszélt rendkívül nehéz gyerekkoráról, most részletesen avatta be a hallgatóságot abba, hogyan éltek anyjával és agresszív alkoholista apjával egy szuterénlakásban, ahol melegvíz nem volt, csak penészes falak. Nagyjából tíz éves koráig éltek ilyen nyomorúságos körülmények közt, amelyet a szervezete is megszenvedett: egészen 8-9 éves koráig bevizelt emiatt. Magára azonban nem úgy tekint, mint egy elégedetlen, boldogtalan gyerekre – legalábbis nem emiatt. Édesapja súlyosan bántalmazta őt és édesanyját is, aki megkérdezte az akkor nagyjából hatéves Claudiától, elváljon-e az apjától. A kislány attól félve mondott nemet, hogy osztálytársai cikinek tartják majd a válást, később ezt anyja a már felnőtt Liptai szemére vetette. Ekkor határozta el, hogy gyermekeit sosem fogja hasonló, lehetetlen döntések elé állítani, olyanok elé, amelyet a felnőttnek kell meghoznia.

Arról is őszintén mesélt, hogy testalkata miatt már gyerekkorában csúfolták, a „szeplős pulykatojás” és az Ursula is a gúnynevei közt volt. Vélhetően ebből is fakad, hogy saját bevallása szerint rendkívül fontos neki a visszaigazolás, a visszacsatolás, elsősorban a férfiaktól:

Én szeretem az utánam füttyögő munkásokat, és utálom a Metoo-mozgalmat

Liptai éles kritikával illette a Metoo-kampányt és a mozgalom mögött álló nőket is, akik szerinte szélsőséges eszmét próbálnak terjeszteni. Úgy fogalmazott, hogy az életben mindent a szerelem és az éhség irányít, és az emberi ösztönöknek ilyen módon gátat szabni nem feltétlenül a megfelelő út a cél elérésében. Abban egyetért, hogy a szexuális zaklatások áldozatainak kell, hogy legyen lehetőségük segítséget kérni, és hallatni a hangjukat, azonban szerinte a mozgalom nem érte el a célját, mivel túlságosan átestek a ló túl oldalára, és mintha a férfiak kasztrálása lenne a küldetésük. Bár először azt válaszolta, hogy sosem volt sem neki, sem a környezetében élő nőknek bármilyen zaklatási esete, később már azt mondta, hogy ugyan volt több is:

…de ettől én még nem akartam levágni minden férfi faszát. Nekem úgy tűnik ebben az egészben, hogy kasztrálás van. Egy cunami.

Szerinte az esetében ez egyrészt azért is más kérdés, mert erős személyiség, és határozottan mond nemet, másrészt a színészi szakma például egészen máshogy kezeli a közvetlenséget és az érintést.

Elégedetlen kis dög vagyok. Akkor mindig azt akartam, hogy fogadjanak el, és a gondolataim legyenek a fontosabbak, ne a testemet lássák, most meg azért jó lenne, ha ezt a kettőt össze lenne hozni

– adott választ arra a kérdésre, hogy az idő múlásával hogyan tudja kibékíteni magában azt a két karaktert, ami között a nyilvános szereplései során lavírozott: a túlszexualizált vörös démon, és a lavórban fürdő elesett kislány közt. Azt viszont egyértelműsítette, hogy a nőiességet választaná:

Szeretem, ha nőnek néznek, és azt is akarom, hogy elfogadjanak, de ha lehet választani, akkor inkább nőnek nézzenek.

Ezzel kapcsolatban az is előkerült, hogy Liptai tévés karrierjében férfi műsorvezetőtársakkal érte el a legnagyobb sikereket, és Gulyás szerint szavaiból is az világlik ki, hogy a színésznő nem feltétlenül partnerségként gondol az együttműködésre, hanem mint egy alárendelt fél, aki viszont az együttműködés motorja. A színésznő ezzel egyetértett:

Én attól tudok ragyogni, hogy a faszi ott áll mellettem, és ő férfinak érzi magát. Ez az én dolgom, hogy őt férfivá tegyem.

Gulyás arra is rákérdezett, mi az álláspontja a Marton László szexuális zaklatási ügyével kapcsolatban. Liptai jól ismerte Martont, aki négy évig az osztályfőnöke volt a Színház és Filmművészeti Egyetemen, majd két évig a Vígszínházban is együtt dolgoztak. Annak ellenére, hogy tekintélyt parancsolónak írta le, akitől osztálytársaival még féltek is, amikor 2017-ben a botrány kirobbant, megdöbbent, mivel ő sosem tapasztalt nem megfelelő közeledést a tanár részéről, sőt, elmondása szerint a botrány kirobbanása után összeültek az egykori Marton-osztállyal, megbeszélték az ügyet, és senki sem mesélt zaklatásról. Martont úriembernek nevezte, aki sosem hozta kellemetlen helyzetbe, sőt, a Vígszínházban például sosem ragaszkodott ahhoz, hogy a próbákon levetkőzzön, még akkor is, ha a szerepe úgy diktálta.

Én nem utálhatom őt jobban, mert valaki mással mit tett

– válaszolta azt követően, hogy a már elhíresült Sárosdi Lilla-interjúrészleteket bevágták, hozzátéve, hogy a vádak nem kezdték ki és nem változtatták meg a Martonról kialakított képét. Érdekes párhuzamot hozott apjával kapcsolatban, akiről több kép él a fejében: az idealizált apa, aki elviszi a vidámparkba, a szörnyeteg, aki fejszével fenyegeti őt és anyját, és az az elmúló férfi, aki a belehal az alkoholizmusba. Elmondása szerint az a kép, amelyet a közvélemény fest Martonról, az nincs benne azok közt, amelyeket ő ismert a 2019-ben elhunyt férfiról.

Karrierjéről is ejtett pár szót: elmondta, hogy legendás műsorvezetőtársa, Havas Henrik óta senkivel nem volt meg az a kémia, amely köztük a képernyőn, még Till Attilával sem. Politikai műsort soha nem vezetne:

Ez az, amit én nagyon konzekvensen kikerültem a hétéves Mokka-pályafutásom alatt: én megmondtam, hogy soha nem vagyok hajlandó beülni politikai interjúba, mert nem értek hozzá.

Egyetlen egyszer tett kivételt, amikor Lévai Anikóval, Orbán Viktor feleségével beszélgetett, mert csak neki volt hajlandó interjút adni. A miniszterelnökről is volt egy anekdotája Liptainak: a Mokkában a jelenlegi miniszterelnök volt az egyetlen, aki miatt Havast mindig a másik oldalra ültették, Orbán ugyanis ragaszkodott hozzá, hogy a jó profilját mutassa a kamerának.

Szóba került korábbi férje, Gesztesi Károly, aki 2020 januárjában halt meg szívinfarktusban. Elsősorban közös lányuk, Panka miatt különösen fájdalmas számára a férfi elveszítése, amelyet feldolgozhatatlan, felfoghatatlan veszteségként írt le.

Úgy elmondanám neki, hogy mennyien szerették. (…) Ő ezt nem tudta, nem hitte, nem látta, állandóan őrlődött, és az egész életének azok a nehéz és sötét démonai ebből adódtak. Valószínűleg neki azért volt csak ennyi év az életében, mert egyszerűen annyira sok minden zajlott benne

– utalva ezzel egyúttal a színész alkoholizmusára is, amelynek tényét szerinte Gesztesi elfogadta, csak a megoldás lehetőségét nem ragadta meg. Egy dolog vigasztalja Liptait: hogy egykori férje épp boldog és kiegyensúlyozott időszakát élte, amikor elment.