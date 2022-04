Süsü és Pom Pom áll Csukás István most elkészült síremlékén

De két idézetnek is jutott hely.

A magyar költészet napjára készült el a két éve elhunyt Csukás István (1936-2020) síremléke a Farkasréti temető művészparcellájában – tudatták az örökösök az MTI-vel.

A Nemzet Művésze címmel is elismert író legismertebb mesehősei közül kettő is díszíti a síremléket: a Sajdik Ferenc által rajzolt Pom Pom, és a Lévai Sándor tervezte Süsü figuráját Pintér Attila szobrászművész alkotta meg, mellettük pedig két idézet is helyet kapott.

Csukás István 1936. április 2-án született Kisújszálláson, 1957-től kezdve pedig írásaiból élt. 1968 és 1971 között a Magyar Televízió munkatársaként, 1978-tól a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó főszerkesztőjeként. majd az Új Idő és a Kölyök Magazin szerkesztőbizottságának tagjaként, illetve a Piros Pont főszerkesztőjeként dolgozott. 2015-ben a Magyar Írószövetség örökös tagja lett.

Generációk nőttek fel olyan legendás meséin, mint a Pom-pom meséi, a Süsü, sárkány, a Mirr-murr, a Nagy Ho-ho-ho-horgász, a Keménykalap és krumpliorr, a Nyár a szigeten és A legkisebb ugrifüles. Emellett hang- és tévéjátékok, filmek, színdarabok fűződnek a nevéhez és verseket is írt.