Walter és Jesse is felbukkan majd a Better Call Saul fináléjában

A Breaking bad-rajongók megnyugodhatnak.

Hamarosan jön a Breaking Bad-spinoffként indult Better Call Saul utolsó évada. Az eddigi évadokban a kultikus eredeti számos karaktere feltűnt már Saul Goodman mellett, de persze minden rajongó arra kíváncsi, hogy vajon megjelenik-e majd a két főszereplő, a Walter (Bryan Cranston) és Jesse (Aaron Paul) is a végjátékban.

A Better Call Saul társalkotója, Peter Gould egy Los Angeles-i kerekasztalbeszélgetésen nyugtatta le a kedélyeket ezzel kapcsolatban: természetesen viszontláthatjuk őket az utolsó évadban. A beszélgetésben szintén részt vevő Bob Odenkirk arra is utalgatni kezdett, hogy nem is akárhogyan, de Gould leállította, mielőtt bármi továbbit kikotyoghatott volna. A Breaking Badet és spinoffját is életre hívó Vince Gilligan már korábban megjegyezte, hogy elég szégyenletes lenne, ha Walterék teljesen kimaradnának a sorozatból.

A Better Call Saul nálunk április 19-én érkezik a Netflixre, és ez csak egy az izgalmas áprilisi premierek közül: