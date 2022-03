A Diana-musical tarolt az Arany Málnán, de Jared Leto és LeBron James is kapott citromdíjat

A Diana, a musical című Netflix-produkció tarolt a hollywoodi citromdíjak átadásán: a Diana hercegnőről szóló Broadway-musical öt díjat, köztük a legrosszabb film, rendező (Christopher Ashley), színésznő (Jeanna de Waal), női mellékszereplő (Judy Kaye) és forgatókönyv díját is elnyerte – írja az MTI. A darabot mindössze 33-szor adták elő a Broadway-n, mielőtt a pandémia miatt lehúzták volna a függönyt. A Netflix közönség nélkül streamingelte a darabot.

Két díjat kapott a kosárlabdasztár, LeBron James, aki a legrosszabb színész díját szerezte meg a Space Jam 2: Új kezdet című filmben, de egyúttal a legrosszabb párost is ő alkotta „bármelyik Warner rajzfilmfigurával a Space Jamből”. Maga a produkció is elnyerte a legrosszabb folyatás díját. Az Oscar-díjas Jared Leto is díjazott lett: A Gucci-házban alakított mellékszerepét ítélték kiemelkedően rossznak. Az idei Arany Málnán Bruce Willis részesült abban a kegyben, hogy nemhogy jelölték, de saját kategóriát is kapott: nyolc darab 2021-es filmje közül választották ki a legrosszabbat, amely a Kozmikus bűn című akció sci-fi lett. Díjazták még Will Smitht a Richard királyért – azért a filmért, amellyel az Oscaron is jelölt – egy olyan különleges kategóriában, amelyben a régen sokszor jelölt vagy díjazott, ám azóta sokkal jobban teljesítő színészeket ismerik el a „megváltó díjjal”.

A Razzie Awards díjainak kihirdetését hagyományosan a legjobb teljesítményeket díjazó Oscar-gála elé időzítik.