Daniel Radcliffe tökéletesen megúszós választ adott arra, visszatérne-e Harry Potterként

A színész egyelőre nem kér a Harry Potter és az elátkozott gyermek filmadaptációjából, ám hozzátette: soha ne mondd, hogy soha.

Daniel Radcliffe vélhetően már rég beletörődött abba, hogy élete végéig nem szabadul a Potter-univerzumba való visszatérését firtató kérdésektől, ezért egy kényelmes megoldással vágta ki magát egy időre a helyzetből. Ezúttal a New York Times újságírója szegezte neki a kérdést, pontosabban azt, hogy eljátszaná-e a varázsló szerepét a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színházi darab filmadaptációjában.

Jelenleg nem ez az a dolog, amit igazán szeretnék csinálni

– válaszolta a színész, majd hozzátette:

Ez nem az a válasz lesz, amit a többség hallani szeretne, de szerintem azért tudtam visszamenni és élvezni a Harry Potter 20. évforduló: Visszatérés Roxfortba című különkiadást, mert már nem része a mindennapi életemnek. Közeledek ahhoz a ponthoz, ahol azt érzem, sikerült kitörnöm a Potter-skatulyából, és nagyon boldog vagyok ott, ahol jelenleg tartok, ha most vissza kéne térnem hozzá, az komoly változást hozna az életembe.

Nagyon úgy fest tehát, hogy Radcliffe homlokán nem látunk egyhamar villámjelet, ám azért hozzátette a folytatásokról és visszatérésekről faggatot színészek kedvenc mondatát is: „soha ne mondd, hogy soha.” Ezt erősítette azzal az érvvel is, hogy az eredeti Star Wars-trilógia színészei is több évtizednyi kihagyás után tértek vissza a franchise-hoz, míg ő még csak tíz éve végzett J. K. Rowling világával.

Radcliffe korábban a Potter-filmek befejezése után nagyon határozottan zárkózott el a franchise-tól, küzdött a beskatulyázás ellen: Broadway-debütálásakor anyaszült meztelenül állt színpadra az Equusban, játszott aktív bélműködéssel rendelkező hullát bizarr fekete komédiában (Swiss Army Man), de a Steve Buscemi által alakított Isten egyik alkalmazottját is (Csodatévők). Nemrég megkapta Weird Al Yankovic szerepét a róla készülő életrajzi filmben, jelenleg pedig épp legújabb filmjét, Az elveszett várost népszerűsíti Channing Tatuummal és Sandra Bullockkal. Épp ezért is volt meglepő, hogy mégis sikerült visszacsábítani a varázsvilágba az idén januárban bemutatott Potter-különkiadásban.

A Harry Potter és az elátkozott gyermek című színdarab azért is mozgatja folyamatosan a rajongók fantáziáját, mert az első Potter-filmet rendező Chris Columbus korábban jelezte, hogy nagyon szívesen megrendezné a filmváltozatát, méghozzá az eredeti színészekkel, akik korban már közelebb vannak az utolsó regény cselekménye után 19 évvel játszódó történetbeli karaktereikhez.