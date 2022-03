Meghalt a Godzilla-filmek sztárja, Akira Takarada

87 éves korában meghalt Akira Takarada japán színész, aki elsősorban a Godzilla-filmek sztárjaként szerzett hírnevet. Halálhírét a Godzilla-filmeket gyártó japán Toho stúdió jelentette be, ám sem az okát, sem a pontos dátumát nem közölték – írja a Deadline.

Takarada a stúdiónál kezdte a pályafutását, amikor a Toho egy tehetségkutató program során Japán új arcait kereste. Egy évvel később már ő volt az 1954-ben megjelenő, az egész filmes Godzilla-franchise-t és a kaidzsú műfaját elindító film főszereplője, amelyben Hideto Ogatát alakította. Két évvel később az amerikai változathoz, a Godzilla, King of the Monsters!-hez is őt kérték fel, de az azt követő évtizedei sem maradtak az óriásszörny nélkül: többek közt a Mothra vs. Godzilla (1964), az Ebirah, Horror of the Deep (1966), a Godzilla vs. Mothra (1994), és a Godzilla: Final Wars (2004) is vele készült el. Sőt, még a 2014-es Godzillában is kapott egy rövid cameót, ám végül a jelenetét kivágták a filmből. Takarada emellett sikeres színpadi színész és ismert szinkronhang volt Japánban: ő volt többek közt Jafar japán hangja is az Aladdinban.

Utolsó filmjét, a Nobuyuki Miyake által rendezett If Cherry Blossoms Disappeared from the World című alkotást április elsején mutatják be Japánban. A Variety szerint Takarada utoljára a film sajtókörútján tűnt fel a közönség előtt március 10-én, akkor azt nyilatkozta az ukrajnai háború kapcsán, hogy „itt az ideje társadalomtudatos filmeket készíteni”.