A Dűne magyar látványtervezőjét is díjazta a BAFTA

Oscar 2022: Hollywood behódolt a streamingnek, és már feliratokat is olvasnak

Március 13-án Londonban tartotta 75. gáláját a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA), aminek keretében kiosztották a szervezet idei díjait is. Az eseményen a 2021-es Dűne kapta a legtöbb díjat, többek között a legjobb produkciós tervezés díját is, amivel a szervezet Sipos Zsuzsanna díszletberendező és Patrice Vermette látványtervező közös munkáját ismerte el.

Kapcsolódó Az új Dűne megváltója a tízezres évek Greta Thunbergje Mit jelent a Megváltó története a messzi jövőben? És mit jelent 2021-ben? Az első kérdést teszi fel Frank Herbert klasszikus regénye, a másodikat Denis Villeneuve idei filmadaptációja. Kritika a Dűnéről.

A Dűne összesen tizenegy jelölést kapott, a film alkotói ebből ötöt tudtak díjra váltani: az említett produkciós tervezés mellett a legjobb hang (Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett), a legjobb különleges látványeffektusok (Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer), a legjobb eredeti filmzene (Hans Zimmer) és a legjobb fényképezés (Greig Fraser) kategóriában diadalmaskodtak.

A legjobb film és a legjobb rendezés BAFTA-díját ugyanakkor a Netflixen debütált, Jane Campion-féle A kutya karmai közt című western zsebelte be, a legjobb brit film díját pedig a Sir Kenneth Branagh rendezte Belfast kapta.

Kapcsolódó Végre egy film, ami megszavaz a nézőnek némi intellektust: ezért lett A kutya karmai közt a díjszezon kedvence A kutya karmai közt emlékeztet: nem kell mindent a néző szájába rágni, összerakja majd, amit kell, ő maga. De mit tud ez a film, ami tizenkét Oscar-jelölést ért?

A legjobb férfi főszereplő díját (amire jelölték A kutya karmai közt főszerepljőjét Benedict Cumberbatch-t is) Will Smith kapta a Richard királyban (King Richard) nyújtott alakításáért, a legjobb női főszereplőnek járó elismerést pedig Joanna Scanlan (After Love) vehette át.