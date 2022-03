Ördög Nóra azt érezte, hogy méltatlan volt, ahogy az RTL bánt vele a terhességekor

Ördög Nóra volt a Partizán Péntek Esti Partizán című műsorának vendége.

Beszélt az önértékelési problémáiról, hogy sokáig semmilyennek érezte magát a nevesebb kolléganőihez képest. Nem tudta pszichésen megugrani a gyakornoklányt magában az RTL Klubnál, és úgy érezte, nem ismerték el eléggé. A TV2-höz köthető, hogy már saját műsorai voltak.

Az RTL-nél boldog volt, amikor először szerződést ajánlottak neki, de a műsorvezetés mellett szerkesztőként is dolgoznia kellett, miközben utóbbiért nem kapott több fizetést, pedig a főnökei is azt hitték, hogy ezt ő plusz díjazásért csinálja.

Egyszer csak kiderült számomra, hogy van egy kollégám, aki háromszor keres többet, mint én – férfi –, és nyilván ezt nem lehet összehasonlítani, hogy a népszerűség, az egyéniség, a tapasztalat, egy csomó minden számít, de mégiscsak bosszantott, hogy én mindig ott vagyok időben, mindig készen, mindig elmondom a dolgokat, de gyakorlatilag háromszoros volt a különbség köztünk, talán még kicsit nagyobb is

– mondta Ördög Nóra, aki akkor már X-Faktort is vezetett. Amikor aztán már nyolc hónapos terhes volt, a főnökei nem járultak hozzá, hogy kapja az addigi fizetését arra az öt-hat hónapra, amíg nincs képernyőn, noha máskor is eltelt annyi két műsor között. Sőt, volt olyan férfi kollégája is, aki annak ellenére folyamatosan kapta a fizetését, hogy egy évig nem is szerepelt képernyőn.

Aztán terhes lettem a második gyerekemmel, és tudtam, hogy ugyanez fog következni. Nem a pénzről szólt ez az egész, hanem azt éreztem, hogy ez nem méltó. És kaptam egy ajánlatot, és egy olyan fajta megbecsültség-érzést, hogy kilenc hónaposan bementem és felmondtam

– mondta a TV2-höz szerződéséről Ördög Nóra, aki azt mondta, akkor, amikor a váltás történt, nem akart panaszkodni, mert tudta, rosszul vette volna ki magát, ha panaszkodik az átlagnál így is jóval magasabb fizetése miatt.

Gulyás Márton arról is kérdezte Ördög Nórát, miért állt ki „A család az család” kampány mellett, amire azt válaszolta, hogy nagyon sok meleg barátja van, és azt érezte, ezzel tartozik nekik. Arra a kérdésre viszont, hogy támogatja-e az azonos neműek házasságát, Ördög Nóra azt válaszolta, ez egy olyan kérdés, ami itthon már összemosódott a politikával, ő pedig nem szeretne politizálni. Ugyanerre hivatkozva nem akart állást foglalni az ún. gyermekvédelmi népszavazás és a lombikbébik kérdésében sem, mivel ezzel óhatatlanul is beskatulyázzák az embert.

Én sose voltam megmondóember vagy egy Jeanne d’Arc, aki ment előre, én azt vállaltam, hogy műsorokban ott állok és elmondom a telefonszámot

– mondta erről.

Vita is kibontakozott a műsorban, amikor arról volt szó, miért döntöttek úgy Ördög Nóráék, hogy a gyerekeik is reklámozzák a saját márkás termékeiket. A műsorvezető szerint az egyetlen esélyük, hogy a gyerekek érdekét az szolgálja, hogy nem zárják el hermetikusan a saját valóságuktól, és attól, hogy a szüleik híres emberek. Azt is gondolja, hogy az ő gyerekei emiatt médiatudatosabbak az átlagnál. Ördög Nóra azt is elmondta, már egyáltalán nem gondolja azt magáról, hogy képernyőfüggő lenne:

Mi vagyunk az utolsó olyan tévés generáció, akiknek még ez megadatott, hogy egész estés, nagy műsorokban dolgozhattunk.

A teljes műsor itt látható: