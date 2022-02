Állami támogatással készül a Ceaușescu rendszerét leverő romániai forradalomról szóló Szeben ’89

Román-magyar koprodukcióban, Tudor Giurgiu rendezésében a Nemzeti Filmintézet 123,6 millió forintos támogatásával készül a Szeben ’89 című mozifilm, mely a romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalomról mesél majd.

A Szeben ’89 egy kevésbé ismert történetet elevenít fel a zavargásokról, amelyek véres összetűzéshez vezettek a hadsereg és Ceaușescu elnyomó szervei, a Milícia és a Securitate, a román titkosrendőrség között. Tudor Giorgiu rendezőként és producerként is számos sikeres filmet jegyez és több magyar filmben is részt vett már koproducerként (Aglaja, Spirál). A Szeben ’89 főbb szerepeiben Alex Calangiu, Ionut Caras, Leonid Doni, Nicu Mihoc és Cristi Popa mellett Bíró József, Dimény Áron és Deák Zoltán is látható lesz, operatőre Alexandru Sterian. A Szeben ’89 a Libra Films és a Mythberg Films koprodukciójában, Berger József producer vezetésével készül, vágója Lemhényi Réka lesz, zenéjét Cári Tibor szerzi.

A romániai forgatás februárban kezdődik, majd a vágás, a teljes hangi- és képi utómunka, a VFX, valamint a zeneszerzés is Magyarországon lesz. A Nemzeti Filmintézet fő törekvései között szerepel a nemzetközi koprodukciók ösztönzése és támogatása. Az NFI emlékeztet: 2020 januárja óta tizenöt nemzetközi koprodukcióban megvalósuló mozifilm kapott NFI támogatást, köztük a Mrs. Harris Goes to Paris című angol-magyar koprodukció Lesley Manville, Isabelle Huppert és Lucas Bravo főszereplésével, és a Hétköznapi kudarcok című cseh-magyar-olasz-szlovák film Kerekes Vicával, valamint A fekete pók című svájci-magyar) koprodukció Gera Marinával.