Kézzel írt könyvét hagyta ott a könyvtárban egy nyolcéves fiú, éves várólista van rá

Dillon Helbig egy karácsonyi kaland történetét írta és rajzolta meg saját kézzel. Az amerikai Idaho államban élő, nyolcéves fiú könyvet készített a meséből, amit bevitt Boise városának egyik könyvtárába, és szándékosan ott hagyta. Mikor két nappal később visszament az édesanyjával, nem találta a könyvet a gyerekrészlegen.

„Cseles megoldás volt” – nyilatkozta a könyvtárhálózat részéről Alex Hartman a Washington Postnak. „De a könyv annyira nyilvánvalóan különleges, hogy eszünkbe se jutott kidobni.” Ehelyett inkább kollégáival elolvasták, majd iktatták a könyvtár állományába.

Január elején aztán egy helyi lap beszámolt Helbig akciójáról. Ennek hatására rögtön felbukkantak a könyvtárban olyanok, akik azonnal el akarták olvasni a könyvet. Közülük a legtöbben csak az előjegyzési listára fértek fel, amin január utolsó szombatján már 55 név sorakozott. Mivel a könyvtár szabályzata szerint egy könyv négy hétig lehet egy olvasónál, akik most iratkoznak fel, már csak 2023-ban kaparinthatják meg a The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis című, egyetlen példányban létező kiadványt.