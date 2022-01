Alec Baldwin-ügy: a film fegyvermestere beperelte a lőszerbeszállítót

Hannah Gutierez Reed szerint a cég vezetőjét terheli a felelősség a Halyna Hutchins halálát okozó baleset ügyében.

Újabb fejlemény érkezett a halálos balesettel záruló Rust című film háza tájáról: ezúttal a film fegyvermestere, Hannah Gutierez Reed terelte jogi útra az ügyet, és beperelte a forgatást fegyverekkel és lőszerekkel ellátó cég vezetőjét, Seth Kenneyt – írja a Variety. Az indok: a fegyvermester szerint Kenney cége vegyesen adott éles és vaktöltényeket a filmhez, ennek következtében kerülhetett a kellékfegyverbe az éles lőszer, így ő felelelős a Rust forgatásán történt halálos balesetért. A nő ügyvédje szerint védencében és az egész stábban hamis biztonságérzetet okozott a cég, mivel azt kommunikálták, hogy csak vaktölténnyel dolgoznak, valójában viszont komolyan veszélyeztették a forgatáson levők testi épségét.

Kenney cégénél, a PDQ-nál még tavaly tartottak házkutatást a hatóságok, akkor több tárnyi éles töltényt foglaltak le az albuquerque-i kellékfegyver- és lőszerbeszállítónál. A vezető akkor azt vallotta, hogy egy megtévesztő csillagos logó miatt keveredhettek össze a töltények. Később azonban egy interjúban már máshogy fogalmazott: tagadta, hogy az éles lőszerek tőle vagy a cégétől származtak volna. Ennek némiképp ellentmont Gutierez Reed apja, a szintén fegyvermesterként dolgozó Thell Reed vallomása. A férfi álláspontja szerint ő maga adta az éles lőszereket még tavaly nyáron Kenneynek, hogy azokkal gyakorlatozhassanak a színészek. Thell azt állítja, hogy a lőszereket sosem kapta vissza Kenneytől.

A kellékfegyverbe kerülő éles lőszer okozta azt a halálos balesetet még tavaly októberben, amely során a film főszereplője, Alec Baldwin egyelőre nem tisztázott körülmények közt húzta meg a ravaszt a forgatáson, megsebesítve ezzel a film operatőrét, Halyna Hutchinst. Az ügy nagy botrányt kavart, egyrészt ráirányította a figyelmet a filmes fegyverhasználatot érintő szabályozások hiányosságára az Egyesült Államokban, másrészt az egymásnak ellentmondó vallomások miatt egyre zavarosabbak a körülmények. A balesettel kapcsolatban több per is indult már: a film naplóvezetője például Alec Baldwint és a többi producert perelte be a tragédia által okozott érzelmi és fizikai megrázkódtatásokért.