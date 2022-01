Ricky Gervais utoljára alakítja a feleségét gyászoló, mogorva Tonyt

Előzetes érkezett Ricky Gervais Más világ (After Life) című sorozatának harmadik évadához: a feleségét gyászoló kisvárosi hírlapíró, Tony története jókora siker lett, most pedig az újabb évad le is zárja a sztorit.

Az évad január 14-étől látható majd a Netflixen, és az előzetes alapján Tony (Gervais) szerencsére újra visszatalál a bunkóbbik énjéhez, miközben apja temetését szervezi, és az is kiderül, lesz-e másik nő, aki betöltheti Lisa, a volt feleség szerepét Tony életében.

A Más világ első évadáról itt, a másodikról pedig itt írtunk.