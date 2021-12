Csak Rátóti Zoltán adott be pályázatot az SZFE rektori posztjára

A Színház- és Filmművészeti Egyetem rektori pozíciójára kiírt pályázatra a megadott határidőig egy pályázó adta be jelentkezését Rátóti Zoltán személyében – írja a szinhaz.online.

A portál szerint az Egyetem Szenátusa nemsokára meghallgatja a pályázót, értékeli a pályamunkáját és javaslatot tesz a fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma felé, mely testület 2022. január 18-ig hozza meg döntését. Utóbbi testületnek Rátóti maga is tagja, akárcsak Vidnyánszky Attila, a kuratórium elnöke, Lajos Tamás, a közpénzes pályázatokon jól teljesítő producer és a MOL két felsővezetője.

A Magyar Nemzetnek korábban kinevezett tanárként nyilatkozott Rátóti Zoltán:

Rátóti Zoltán pedig azt üzente Alföldi Róbertnek:

Mielőtt meghívnálak egy baráti kávéra, hogy ne a nyilvánosság előtt üzengessünk egymásnak, szeretném leszögezni, hogy pontosan tudom, hogy »miben vagyok benne« –, hogy mit vállaltam. A kuratóriumi tagsággal vállaltam, hogy a SZFE – te is jól tudod – egyoldalú képzésében a nemzeti, keresztény értékrend is helyet kapjon. Azt is hidd el nekem, hogy a kuratórium egyetlen tagját sem vezérli sértettség vagy bosszúvágy.