Kiszáll a zenekarból a Hooligans basszusgitárosa

Elhagyja a Hooliganst a zenekar basszusgitárosa: Késmárki Zsolt távozik a bandából. A basszusgitáros kilépéséről Hooligans a Facebookon tájékoztatta a közönséget. A zenész csaknem tizenöt évnyi közös munka után hozta meg a döntést. A zenekar többi tagja nehezen, de elfogadta Késmárki távozását, akit utolsó, az Elindul a lejtő című dalhoz forgatott klipjükkel búcsúztatnak.

Késmárki Zsolt 2007-ben, a tizenegy év után távozó Móritz Norbertet váltva csatlakozott a Hooliganshez, a következő évben kiadott Privát menyország című lemez volt az első, amelyen szerepelt, aztán a következő közel tizenöt évben hét stúdiólemezt, két best of albumot és egy koncertlemezt készített Ördög Tibor Csipával, Kiss Endivel és Tóth Tiborral. Késmárki nagyon büszke a zenekarban töltött idejére, de most már új irányba szeretne haladni, saját vállalkozásba kezd, és apai teendőire tervez koncentrálni, mivel hamarosan megszületik harmadik gyermeke.

Hidegzuhanyként ért minket a hír. De ettől függetlenül természetesen a Hooligans együttes élt, él és élni fog. Aki ismeri a Hooligans múltját, tudja, hogy nálunk nincs átjáróház. Zsoltikával is már tizenöt éve együtt zenélünk, a többiekkel pedig már gyerekkorunk óta barátok vagyunk. Ez most nagy lelki trauma, de zenészek vagyunk és Hooligans együttes vagyunk, úgyhogy folytatjuk a dolgokat és gőzerővel nyomjuk tovább

– mondta Kiss Endi, a zenekar dobosa, a frontember Csipa pedig hozzátette, már keresik Késmárki Zsolt utódját, de nem akarnak semmit elkapkodni, hiszen a leendő taggal ezúttal is hosszú távra terveznek.