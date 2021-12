Folytatást kaphat a Sírhant Művek

Az HBO újra elővenné egyik kultikus sorozatát.

A 2001 és 2005 között futó Sírhant Műveket az ezredforduló körüli tévés forradalom egyik fontos etalonjaként tartják számon. A Variety most úgy értesült, hogy több mint tizenöt év után valamiféle rebootot folytatást kaphat a fekete humort drámával keverő kultsorozat. A projekt egyelőre korai fejlesztési fázisban van az HBO-nál, még az sem egészen biztos, hogy eljut a gyártásig. Plusz nehézséget okozhat, hogy a Sírhant Műveket azon kevés sorozatként tartják számon, amelyet rendesen sikerült lezárni.

Azt egyelőre nem is tudni, ki írná az új sztorit, a Variety szerint azonban az eredetit megalkotó Alan Ball is részt venne executive producerként a projektben, akárcsak Bob Greenblatt and David Janollari producerek. Az HBO és Ball egyelőre nem kommentálták a lap értesüléseit. A Sírhant Művek 5 évada összesen 63 epizódból állt, amellyen 53 Emmy-jelölést, amiből 9-et meg is kapott.