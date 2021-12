Végre láthatjuk, milyen lesz Johnny Depp utódja Grindelwaldként

Bár a Johnny Depp-rajongók erősen kampányoltak érte, hogy az egész világ bojkottálja a Depp nélkül folytatódó Legendás állatok-filmeket, erre az esély meglehetősen kicsi. Pláne, hogy az Amber Hearddel folyó ronda csörtéjük nyomán kirúgott Depp helyét egy elsőrangú színész vette át: Mads Mikkelsen, akinek metsző tekintete meglehetősen passzol a varázslónáci Grindelwald karakteréhez. Hogy Mikkelsen remek lesz, abban szinte biztosak vagyunk, hiszen ő az utóbbi években európai függetlenfilmekben és hollywoodi blockbusterekben egyszerre bizonyított, de hogy mennyire, az csak jövő tavasszal derül ki végleg, amikor a Dumbledore titkai alcímmel érkező harmadik Legendás állatok és megfigyelésük-film mozikba érkezik. Illetve addig is kapunk néhány jelenetnyi mintát Mikkelsenből, az első nagyobbat jövő hét hétfőre ígérik, de addig is kaptunk egy kisfilmet, amiben pár képkocka erejéig már látható az új Grindelwald is. A klip igazából nem egyszerű teaser, hanem egy hosszabb videó a Harry Potter-univerzumról, melynek végén mutatnak pár jelenetet a folytatásból. Grindelwald mellett feltűnik az új frizurával nyomuló Credence, látjuk kedvenc mugli pékünket, és természetesen Jude Law is látható újra az ifjú Dumbledore képében. A Legendás állatok és megfigyelésük: Dumbledore titkai 2022. április 22-én kerül a hazai mozikba.