Magyarország számos látványossága kékbe borult a Gyermekjogok Világnapján

A fények arra is felhívják a figyelmet, hogy a járványhelyzet kapcsán különösen fontos figyelni a gyermekek és fiatalok mentális egészségére.

November 20. a Gyermekjogok Világnapja, ennek apropóján pedig a UNICEF Magyarország felhívására kék fényekbe öltözött az ország számos ismert, vagy épp kevésbé ismert épülete – köztük a budapesti Szabadság-szobor.

A díszkivilágítás a harminckét éve elfogadott Gyermekjogi Egyezményre hívja fel a figyelmet, valamint idén arra is, hogy a járványhelyzet kapcsán különösen fontos törődnünk a gyerekek és a fiatalok mentális egészségével.

A UNICEF Magyarország a világnapon indította el a Nézz szembe a problémával! című kampányát, hogy ezzel is hangsúlyozza:

csak akkor tudunk segíteni a lelki nehézségekkel küzdő fiataloknak, ha a probléma nem tabu, segítséget kérni pedig nem szégyen.

Budapesten az E.ON Hungária Csoport támogatásával az UNICEF színében tündökölt a Szabadság-szobor, de ideiglenesen kék színt kapott még

a Puskás Ferenc Aréna és a Budapest Duna Aréna, a Művészetek Palotája, a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete, a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómja, illetve főkapuja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Corvinus Egyetem egy-egy épülete, a Hard Rock Café, a Haris Park, a száztíz éves Margitszigeti Víztorony, az Akvárium Klub, illetve a Hotel Clark Budapest is.

A fővároson kívül még hosszabb a kivilágított épületek, illetve helyek listája:

Kaposváron a Csiky Gergely Színház és az Aréna, Miskolcon az Avasi Kilátó, Egerben a Polgármesteri Hivatal épülete, Szegeden az Art Hotel Szeged, Székesfehérváron a MOL Aréna Sóstó, Tatabányán a Turul-szobor, Tatán a Fellner Jakab-kilátó, Biatorbágyon a Tópark Iroda- és Lakópark, Pécsett a TV-torony öltözött kékbe, de Gyula, Orosháza, Győr, Szolnok, Hatvan, Szentes, Ózd, Jászboldogháza és Szentendre is a gyermekjogok fontosságára hívják fel a figyelmet a kampányhoz való csatlakozással.

A Gyermekek Világnapján debütált az UNICEF Magyarország legújabb segítő programja is: az ingyenes online kurzus elsősorban pedagógusoknak kínál támogatást, hogy képesek legyenek felismerni, kezelni és lehetőség szerint megelőzni a mentális problémákat, erősíteni a gyerekek lelki egészségét, sőt, szükség esetén a sajátjukat is – hiszen segíteni csak az tud, aki maga is jól van. Az erre létrehozott oldalon minden regisztráló ingyenesen hozzájut a gyakorlati segítséget nyújtó szakmai anyaghoz.

Az UNICEF Magyarország arra kér mindenkit, hogy november 20-án vegyen részt közösségi média kampányában is:

posztoljon egy képet a saját szeméről, ezzel is hangsúlyozva, mennyire fontos, hogy mindannyian nézzünk szembe azzal a problémával, hogy sok gyerek és fiatal lelki egészsége megrendült az utóbbi hónapokban.

Aki teheti, hívja a 136 66-os adományvonalat is, hiszen minden hívás vagy SMS ötszáz forinttal támogatja az UNICEF gyermekekért végzett munkáját.

További információk a szervezet oldalán olvashatók.