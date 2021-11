Vin Diesel üzent Dwayne Johnsonnak: itt az ideje visszatérni a Halálos irambanhoz

„Kisöcsém, Dwayne…” – így kezdi posztját Vin Diesel, már a nyitásnál meglehetős bátorságról, ám annál kevesebb diplomáciai érzékről téve tanúbizonyságot. A poszt ugyanis afféle békítő kezdeményezésnek tűnik, aminek ez a hangnem nem biztos, hogy jót tesz. Vin Diesel az Instagramra posztolt képpel és szöveggel arra szeretné rávenni Dwayne Johnsont, hogy térjen vissza a Halálos iramban-filmekhez, és teljesítse be a sorsát Hobbs szerepében.

Eljött az idő. A világ a Halálos iramban 10 fináléjára vár. Mint tudod, a gyerekeim csak Dwayne nagybácsiként hivatkoznak rád, nincs olyan ünnep, amikor ne küldenénk egymásnak jókívánságainkat. Eljött az idő. Az örökség vár. Évekkel ezelőtt elmondtam neked, hogy be fogom váltani a Pablónak tett ígéretemet. Megesküdtem, hogy a tizedik film, a finálé lesz a legjobb a Halálos iramban franchise-ban. Szeretetből mondom, de muszáj, hogy ott legyél, ne hagyd magára a franchise-t, amelyben olyan fontos szereped van. Hobbs-t nem játszhatja el senki más. Remélem, hogy élsz az alkalommal, és betöltöd a végzeted

– áll a posztban. A két színész még a Halálos iramban 8. forgatásakor rúgta össze a port, Johnson a franchise kilencedik filmjében már nem is szerepelt, posztolt és nyilatkozott is róla, hogy bár sok sikert kíván a csapatnak, ő leszámolt a karakterrel és a történettel is.

Ugyanakkor Diesel most arról ír, hogy muszáj, hogy Johnson visszatérjen, mert Diesel csak így tudja beváltani az ígéretét, amit az általa Pablónak becézett Paul Walkernek tett, miszerint az utolsónak szánt tizedik film nagyot szól majd. Hogy Dwayne Johnsonra hat-e az érzelmi húrok pengetése, az egyelőre erősen kérdőjeles, már csak azért is, mert a forgatási naptára a következő évekre már eléggé tele van.