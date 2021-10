Tippek a hétvégére – Hévíz és a Szerelmek városa

Hova menjünk, mit csnáljunk? Ebben próbálunk segíteni: gyerek-és családi program, utazás, mozi és színház.

Kelta Halloween Budapesten

Tudtad, hogy fővárosunk területén a római hódítás előtt kelta eraviszkuszok éltek? Október 31-ét a kelta naptár a nyár végeként tartotta számon, ekkor ülték meg Samhain ünnepét, amelyet a mai halloween őseként lehet értelmezni. Az aquincumi Samhain, a kelta hagyományokat felelevenítő kézműves foglalkozásokkal, mesemondással, koncerttel és számos izgalmas ismeretterjesztő programmal vár minden érdeklődőt!

Részletes programok az Aquincum oldalán.

Irány Hévíz, ahol a félmúlt és a jelen találkozik

Hévíz méltán híres a világon szinte egyedülálló meleg vizű gyógytaváról. Ehhez fogható természetes állapotában megmaradt termáltó Magyarországon kívül egyedül Új-Zélandon van, annak a vízében viszont nem lehet fürödni. Ha másért nem is, de ezért mindenkinek érdemes legalább egyszer szétnézni a környéken. A legnagyobb gyógyszállók, még ha egy részüket mára fel is újították, hangulatukban őrzik a hetvenes-nyolcvanas évek világát. Ott jártunkkor az Ensana szállodalánc egyik gyógyszállójában, a Hotel Aqua bárjában random asztalszomszédunk meg is jegyezte, úgy érzi magát, mint aki valamelyik korai Bujtor-filmbe csöppent bele. Hogy miért érdemes Hévízre menni még most is, itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó Félmúlt és jelen: ilyen ma a Hévízi-tó Vannak helyek, amelyek soha nem változnak, vagy ha igen, akkor is csak úgy, hogy a múltból mindig megőriznek valami lényegeset. A Hévízi-tó és környéke ilyen. Nem fog rajta az idő, sőt, a turisztikai iparágat összedöntő koronavírus-járványnak is alig találtuk nyomát.

A parányi erdők és dombok ölelte kisváros a különleges természeti adottságainak köszönhetően ősztől tavaszig langyos gőzfelhőbe burkolózik, páratlan épített öröksége pedig különös patinával vonja be az egész térséget.

Szerelmek város a Vígszínházban

Ha színház, akkor a Rudolf Péter igazgatását megnyitó első, évadnyitó premiert ajánluk. A Vígszínház tíz hónapja tartott zárva, amikor idén szeptemberben új premierjével tért vissza, méghozzá a Jacques Prévert forgatókönyvéből, Marcel Carné rendezésében született 1945-ös francia filmklasszikus, a Szerelmek városa színpadi adaptációjával.

A történet egy színházi társulat és a Bűn utcájának nevezett negyed színes-szagos, ezerféle karakterei körül forognak, a két főszereplő Gáránsz, a színésznő, és Báptiszt, a pantomimes, akik egy feledhetetlen találkozás után azonnal egymásba szeretnek, ám szerelmük beteljesedésének újabb és újabb ballépés és a viszonzatlan, de rendíthetetlen vonzalmak káosza vet gátat. Két elvarázsolt széplélek, akik a világuk farkastörvényei között nem igazán boldogulnak, körülmények és kényszerek fojtogatják őket, mintha nem is erről a világról származnának – írtuk a daradról szóló kritikánkban.

Kapcsolódó Nem széplelkeknek való vidék a Szerelmek városa Mint akik túlélték a vihart, úgy tombolnak, úgy fürdenek saját virtuozitásukban a Vígszínház színészei, ám a néző kicsit magára marad. Kritika.

A csodás díszlet egyszerre idézi Párizst, Budapest bulinegyedét, egy korabeli színház és a jelen kori Vígszínház belső tereit, és valamely Japán nagyvárost, de korban is épp úgy lehetünk az 1800-as, mint a 2020-as években, erre jelmezek, karakterek, gegek, konkrét kiszólások egyaránt utalnak.

Ha szeretnénk hátrahagyni kicsit a hétköznapi gondokat, akkor irány a Vígszínház, ugyanis ettől a darabtól olyan távol kerülünk a valóság kötelmeitől, az értelemkeresés parancsától, hogy azt akár fel is foghatjuk afféle menekülésként a hétköznapokból.

Jegyek és információk a Vígszínház honlapján.

Van, ami nagyvászonra való

Hogy miért érdemes még moziba menni? Ha van film, ami a mozit sirató nézőket is meggyőzheti róla, hogy van még élet a Netflixen kívül, akkor az a nagyszabású látványvilágával Villeneuve új filmje, a Dűne. A sztárszínészeket felvonultató – Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson – film Frank Herbert klasszikus science fiction regényének, a Dűnének az adaptációja.

Kapcsolódó Az új Dűne megváltója a tízezres évek Greta Thunbergje Mit jelent a Megváltó története a messzi jövőben? És mit jelent 2021-ben? Az első kérdést teszi fel Frank Herbert klasszikus regénye, a másodikat Denis Villeneuve idei filmadaptációja. Kritika a Dűnéről.

Ráaadásul a Dűnénél jobban filmet talán még nem várt a világ. Nem érkezik Dűne-film minden évben, Frank Herbert könyveinek kultikus világát rég próbálják filmre vinni, és bár készült is adaptáció, de nem lett az igazi sem vásznon, sem tévében.

A Paul Atreides történetét bemutató film első része a mozis látogatottsági adatok alapján a múlt hét legnézettebb filmje lett.

Dűne (Dune), 2021, 155 perc. 24.hu értékelés: 7/10.

Otthon ülős estékre

A hírszerzők nem úgy dolgoznak a valóságban, mint James Bond a filmvásznon. A titkosszolgálatok módszereiről, a hírszerzés és a kémügyek világáról szól a Pulitzer-emlékdíjas újságíró, Dezső András új könyve, a Fedősztori, amiben az elmúlt hónapok nagy port kavart lehallgatási botrányáról, a Pegasus-ügyről is ír. Ha többet szeretne tudni, akkor a Buksó podcast legfrissebb adását ajánljuk, amiben Nyáry Krisztián a kémügyek világáról beszélget Dezső Andrással.