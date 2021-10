Talán nem is létezik Friderikusz sajtósa, aki kiflitolvajhoz hasonlította a hallgatókat

A Friderikusz Podcast 25 milliós veszteségnél tart, mert az emberek nem akarnak fizetni érte – írtuk meg szerdán a Blikk nyomán, ami a produkció sajtósa, Csenterics Ágnes szavait idézve arról számolt be, hogy az eddigi huszonnégy adás a stúdió megszületéséhez szükséges eszközök miatt 31 millióba került, az egy szem reklámtámogatás, illetve az olvasók által küldött összegek azonban mindössze 5,7 milliót hoztak a konyhára.

A huszonöt milliós veszteség miatt nyilvánvalóan nem túl boldog sajtós mindezért a nézőket okolta, ez pedig a magyar médiapiac idei évének legerősebb mondatait eredményezte:

Mindössze a nézők 0,7 százaléka jár el a jó erkölcs szabályai szerint, azaz, ha igénybe vesz egy tartalomszolgáltatást, azért fizet is. Adásonként egy-egy nézőnek elég lenne mindössze 150 forintot fizetnie, de nagy részük még ennyit sem hajlandó áldozni. Elképzelni sem tudjuk, mi járhat azoknak a fejében, akik megtehetnék, de nem fizetnek, viszont rendszeresen megnézik vagy meghallgatják műsorainkat. Ahogy egyetlen kiflit sem lehet büntetlenül ellopni a boltból, és ahogy egy kifli előállítása, ugyanúgy a műsorok előállítása is pénzbe kerül, amit a fogyasztónak – ha minimálisan is – meg kellene téríteni. Ha a nézők befizetéseikkel nem vállalják át a műsoraink előállításának költségeit, mert nyereségre nem törekszünk, nem marad más választásunk, mint reklámokkal megszakítani az interjúkat.