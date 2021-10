Átadták az idei Pro Architectura-díjakat

Építészek, tervezők, kivitelezők, irodák teljesítményét ismerték el a Pro Architectura díjak átadásán csütörtökön Budapesten. Mások mellett az Eiffel Műhelyház létrehozását és a Károlyi-Csekonics Palota felújítását is díjazták – derül ki az MTI közleményéből.

– mondta a rendezvényen Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki egy hét tagú szakmai bizottság javaslata alapján döntött a kitüntetettekről.

A politikus hozzátette:

nemcsak jól hasznosítható épületek születnek, de az alkotók az utánunk jövő generációk számára is hirdetik e nemzedék erejét és a jövő iránti elkötelezettséget. A miniszter hozzáfűzte: a közösségek nem jöhetnek létre és nem fejlődhetnek épületek nélkül, és ami most épül, az jó esetben évszázadokra jelöli ki az utakat és a lehetőségeket. […] Így lett a Kossuth téri képviselői parkolóból a nemzet főtere, a járműjavító enyészetre ítélt épületéből Eiffel Műhelyház vagy egyetemi campus a Károlyi-Csekonics Palotából, ahol most állunk. Megújulnak középületeink, egészségügyi és szociális intézményeink, közösségi tereink, iskoláink, színházaink, múzeumaink, templomaink és sportlétesítményeink.