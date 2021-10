A kínaiak máris lekoppinthatták a Squid Game-et

A plakát, a látvány, a történet és a cím is kísértetiesen emlékeztet a Netflix sikersorozatára.

Plagizálással vádolják a kínai Youku streamingszolgáltatót, a bemutatás előtt álló új műsoruk ugyanis kísértetiesen hasonlít a Netflix koreai slágersorozatára, a Squid Game-re – írja a BBC.

A hasonlóságok már úgy is szembetűnőek, ha még egy kockát sem láttunk a sorozatból: a kínai alkotás eredetileg a Squid Victory címet viselte, és ismertetője szerint egy versenyt mutat majd be, amelyben gyerekjátékokhoz hasonló kihívásokkal néznek majd szembe a versenyzők. A kínai közösségi médiában terjedő képek alapján a plakátja is gyanúsan hajaz a koreai sikersorozat főcímére.

A Youku – amely az ország egyik legnépszerűbb streamingszolgáltatója közel százmillió felhasználóval – szintén a Weibón válaszolt, ahol elnézést kértek az egyértelmű hasonlóságért, és azzal védekeztek, hogy véletlenül egy plakátvázlatot használtak, amelyet még jóval régebben készítettek. Azóta már megosztották az új plakátot, amely arról árulkodik, hogy a műsor nevén is változtattak, immár Game’s Victory a címe.

A Netflix nem elérhető Kínában, a streamingszolgáltató filmjeit és sorozatait csak illegális formátumban nézhetik az országban, ennek ellenére a Squid Game óriási népszerűségnek örvend ott is. Nem lenne tehát meglepő, ha a kínaiak megirigyelnék a sorozat sikerét, hiszen a Squid Game alig egy hónap alatt tarolta le a világot: a Netflix történetének legjobb debütálását hozta azzal, hogy egy hónap alatt 111 millióan látták már.