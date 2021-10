Ez volna a húszas évek férfihimnusza?

A férfiak már csak a csodában bízhatnak? Hol vannak a nők? Tudunk még szeretni? Mit érnek a szerepeink az elidegenedettségben?

Ilyen kérdéseket tesz fel új dalában a Sorbonne Sexual. A zenekar Húszas évek című új lemezének előfutára a Csodára, amely „elsődleges értelmében férfihimnusz, de ha mélyebben értelmezzük, akkor azt látjuk, hogy a viszonyaink törékenységéről próbál beszélni” – olvasható az együttes közleményében.

A klipen Porkoláb Norbert dolgozott, aki számos zenekarnak készített már videót, többek között az Anna and the Barbies Álmatlan című dokumentumfilmjét is ő jegyzi. „Alapvetően szeretek zenei szubkultúrák között ugrálni, a poptól a deathcore-ig. Alternatív rockkal nem sokat kollaboráltam eddig, de ennek is eljött az ideje. Életigenlőek a srácok, jó hangulat volt végig a forgatáson, ezért egy hullámhosszon voltunk végig!” – írta a klip rendezője.

A Csodára klipje elsőként a 24.-hu-n nézhető meg: