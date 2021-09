Már be is jelentették a Vaják harmadik évadát

Még a második évadra is hónapokat kell várni (december 17-én érkeznek az új részek), de a Netflix máris bejelentette, hogy zöld utat adott a Henry Cavill főszereplésével készülő Vaják (The Witcher) harmadik évadának. A lengyel Andrzej Sapkowski regényei és novellái nyomán készülő széria nyolc epizódos első évada 2019. december 20-án került fel a streaming szolgáltatás kínálatába, és rövid idő alatt hihetetlen népszerűségre tett szert: a Netflix adatai szerint csak a premiert követő első négy hétben 76 millió háztartásban indították el a szériát, és ezzel az eredménnyel a Vaják mind a mai napig a cég egyik legnépszerűbb saját gyártású tartalma.

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx

— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021