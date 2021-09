Alexander Skarsgård is csatlakozik Lars von Trier sorozatához

A svéd színész abban a szerepben tér vissza, amelyet húsz évvel ezelőtt édesapja, Stellan Skarsgård játszott.

Gőzerővel készül Lars von Trier Birodalom című sorozatának befejező, harmadik évada, a The Kingdom Exodus, amelyről egyre több infót csepegtetnek a készítők. Ezúttal épp azt, hogy egy újabb sztár csatlakozott a stábhoz: Alexander Skarsgård vendégszereplőként tűnik majd fel a dán rendező kórházas sorozatában – írja a Hollywood Reporter.

Skarsgård egy ügyvédet alakít majd, ezzel édesapja, Stellan Skarsgård nyomdokaiba lép, aki a sorozat második évadában játszotta ezt a szerepet. Az eredeti szereplők közül visszatér majd Ghita Nørby, Søren Pilmark, Peter Mygind, Birgitte Raaberg, Laura Christensen és Udo Kier is, de szerződtette már a projekthez Mads Mikkelsent és Nikolaj Lie Kaast is. Alexander Skarsgård egyébként nem először dolgozik majd a rendezővel, a 2011-es Melankóliában Kristen Dunst oldalán játszott.

Trier sorozata a kísértetjárta szuperkórházról 1994 és 1997 között futott, a két évad összesen nyolc részből állt. A dán rendező szívesen folytatta volna egy harmadik évaddal a történetet, ám időközben több főszereplő is meghalt, így Trier elállt a tervtől. Több mint két évtizeddel később azonban újra felmerült a folytatás lehetősége, most pedig Trier produkciós cége, a Zentropa bejelentette: elkészül a harmadik, befejező évad öt résszel. A The Kingdom Exodust Trier azzal a Niels Vørsellel írja, aki már az első két évad forgatókönyvírója is volt. A sorozatot 2022-ben tervezik bemutatni.