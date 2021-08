Ráült a delta variáns az amerikai mozis hétvégére

Az újra emelkedő megbetegedésszámok miatt kevesen voltak az észak-amerikai mozikban az elmúlt hétvégén, ez pedig rányomta a bélyegét a bevételekre: a James Gunn vezetésével újracsinált Öngyilkos osztag elmaradva a várakozásoktól – nyitóhétvégi bevételeit harmincmillióra várták – mindössze 26,5 millió dollárt hozott a hétvégén. De ne fogjunk mindent a járványra: a film eredményeit az is alaposan befolyásolta, hogy a mozis premierrel egy időben az HBO Maxon is bemutatták, így sokan inkább otthonról nézték meg, mire jutott Gunn a DC antihőseivel. Egy fontos eredményt azonban így is sikerült behúznia a filmnek: az Öngyilkos osztag lett az észak-amerikai piac legerősebben nyitó R-kategóriás – ez nagyjából a 18+-os besorolásnak felel meg – filmje a járvány kitörése óta. Az Egyesült Államokat és Kanadát tömörítő hazai piacon túl a nemzetközi forgalmazás sem hozott elsöprő eredményeket: globális összbevételei 72,2 milliónál álltak meg. Azt, hogy emellé mennyi nézőt sikerült begyűjteni a streamingen, a stúdió egyelőre nem közölte – csak annyit osztottak meg a világgal, hogy az Öngyilkos osztag lett a másodikl legerősebben nyitó film az HBO Maxon.

Az Öngyilkos osztag mérsékelt jegybevétele még látványosabb, ha az összességében nagyon is kedvező kritikai fogadtatáshoz vagy még inkább a közelmúlt sikerfilmjeihez viszonyítunk: a Fekete Özvegy pár hete a post-covid éra legjobb premierhétvégéjét hozta 80 millió dolláros bevételeivel, a júniusban bemutatott Halálos iramban 970 millióval áll a második helyen. A delta variánsról szóló hírek megszaporodásával ugyanakkor csökkent a moziba járási kedv, már Emily Blunt és Dwayne Johnson Dzsungeltúrája is csak 35 milliót tudott termelni az észak-amerikai piacon, ami ugyanakkor így is több volt, mint amire számítottak. A kalandfilm ráadásul második hétvégéjére sem veszített túl sokat a népszerűségéből, 15,7 millió dollárt gyűjtve a hazai piacon, globális összbevételei pedig 121,8 millió dollárnál járnak.

M. Night Shyamalan Idő című új mozija szerezte meg a hétvége harmadik helyét: a harmadik hétvégéjét töltő horror 4,1 milliót termelt hazájában a hétvégén. A Fekete özvegy áll a negyedik helyen 4 millióval, az ötödik helyre pedig Matt Damon Stillwater című mozija jutott fel 2,9 millióval.