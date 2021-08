Véget ért a Netflixre érkező The Sandman-sorozat első évadának forgatása

A hírt maga Neil Gaiman jelentette be a Tumblren.

Az 1989-1996 közt képregényként megjelent, a brit fantasy-irodalom legnagyobb zsenije, Neil Gaiman által jegyzett The Sandman-t harminc éve akarják már adaptálni a képernyőkre, sőt, 2013-ban Joseph Gordon-Levitt is előállt egy filmtervvel, a siker azonban hosszú időn át távol maradt a kultikus sorozattal kapcsolatos projektektől.

Egészen a közelmúltig, 2019. júniusában a Warner Bros ugyanis bejelentette, hogy lassan valóban elkezdődnek a forgatások, a kész epizódok pedig a Netflixen lesznek láthatók, ami júniusban pedig egy, a színfalak mögé bepillantást engedő videót is közzétett a témában:

A nyilvánvalóan a koronavírus-járvány által is nehezített forgatási munkák most értek véget – jelentette be Gaiman, így az első évadot néhány hónap múlva (ez jó eséllyel 2022-t jelent, hiszen az utómunkák még hátra vannak) biztosan láthatjuk majd a streaming-szolgáltató kínálatában.

Az író szerint a sorozat valóban „olyan lesz, mint a The Sandman”, és biztosította a rajongókat arról, hogy a képregény kedvelőinek a sorozat is tetszeni fog. Gaiman külön kiemelte a főszereplő, Álom (Dream / The Sandman) bőrébe bújó Tom Sturridge teljesítményét, sőt, kijelentette: biztos benne, hogy a The Sandman azonnal sztárt farag majd belőle.

A stáblistában rajta kívül több ismerős név is felbukkan: a Trónok Harca Tarth-i Brienne-je, Gwendoline Christie Lucifert, a brit humor zsenije, Stephen Fry Gilbertet, a Doctor Who-val befutó Jenna Coleman pedig Johanna Constantine-t alakítja majd.

A történet szerint az egy zsák varázserejű homokot mindig magánál tartó Álmot, a hét Végtelen egyikét 1916-ban egy szeánsz alatt foglyul ejtik, százöt év után azonban kiszabadul, és megpróbálja helyreállítani régi birodalmát, az Álomvilágot.