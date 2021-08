Cigipapír, kórházi lelet, zárójelentés – itt a vadiúj klip a Slow Village leplezetlen dalához

A Slow Village a költészet napján megleőte követőit egy be nem harangozott meglepetésdallal. Az Amiben című dalban az együttes egyik MC-je, Tink mesél kálváriájáról szívműtéttel, droggal, megtéréssel, a leplezetlen szöveghez pedig most hasopnlóan puritán videoklip is érkezett. A klipet Regős Ábel rendezte, és producerként is ő gondozta, nagyjából egymillió forintos büdzséből, és augusztus 4-én este a csapat közeli rajongói már láthattak, ám online a 24.hu-n látható először. A rendező célja az volt, hogy a dalszöveg nyers valósága köszönjön vissza a fekete- fehér képekben is, a kórházi leletekben, cigipapírokban, lepedőben, dalszövegben és zárójelentésben, manuális animációs technikákkal.

A dal szövegéről Tink az alábbit mesélte:

Vázlatát a tavalyi szívműtétemet követő testi-lelki rehabilitációm során kezdtem el írni a budapesti Szt. Ferenc kórházban. A (tudat alatti) lökést a gyógyulással járó akkori identitásválságom és depresszióm adta. Számot kellett adnom magamnak az addigi, avagy előző életemben felgyülemlett rendezetlen és erősen kérdőjeles dolgaimmal. Valami kegyetlenül őszintét akartam írni, történetmesélős jelleggel, de nulla könyörülettel magam felé.

Az MC szerint „egyfajta kesernyés, de mégis előretekintő összegzése” a dal a felnőtté válásának, míg az inspirációt Black Josh Blah Stylin videója adta, de nagyban hatott rá a Sly Moon Why Am I So Sly? és a Getting Slyer As The Time Goes By című dalai/klipjei is.

Rendkívül hálás vagyok a csapattársaimnak, hogy kérdések nélkül, teljes mellszélességben a projekt mellé álltak és biztosítottak támogatásukról ezen esetben is

– tette hozzá Tink.